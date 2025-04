Mija dokładnie 30 lat od otwarcia pierwszego odcinka warszawskiego metra. 11,5-kilometrową trasę, przy której zlokalizowano 11 przystanków, otwierali m.in. ówczesny premier Józef Oleksy, prezydent stolicy Marcin Święcicki i prymas Polski Józef Glemp.

Premier Józef Oleksy (C) i prezydent Warszawy Marcin Święcicki (P) podczas ceremonii otwarcia pierwszego odcinka metra. 07.04.1995 r. / Paweł Kopczyński / PAP

Pierwszy odcinek metra w Warszawie oddano do użytku 7 kwietnia 1995 r.

Polska Agencja Prasowa przypomina, że z zaproszenia na uroczyste otwarcie nie skorzystał gen. Wojciech Jaruzelski, który w 1982 r. wydał polecenie budowy.

Warszawa uzyskuje szybki, bezpieczny i czysty ekologicznie środek transportu, który przyczyni się do rozwoju miasta - mówił przed trzydziestu laty prezydent Warszawy Marcin Święcicki.

Prymas Glemp poświęcił metro, aby - jak powiedział - "skierować pod boską opiekę ludzkie dzieło". W asyście prezydenta Święcickiego i premiera Oleksego wstęgę przeciął zasłużony projektant warszawskiej komunikacji prof. Jan Podoski.

Potem oficjalni goście i pasażerowie zaopatrzeni w przepustki wsiedli do dwóch pociągów, które odjechały w przeciwnych kierunkach.

Co wybrać: metro czy spacer?

Przez pierwsze trzy dni metrem można było podróżować za darmo. Wielu warszawiaków, zamiast wyjść na spacer, wolało udać się w podróż metrem. Widok na końcowej stacji Kabaty był zadziwiający. Wychodziło się na puste pole, a na horyzoncie majaczył Las Kabacki. Dzisiaj to miejsce zmieniło się nie do poznania. Gdzie okiem sięgnąć, widać bloki mieszkalne i punkty usługowe.

Na początku metro kursowało codziennie w godzinach 4:30-23:30 w dni powszednie, a w soboty, niedziele i w święta od 4:45 do 23:00. Pociągi jeździły co 6-8 minut, a w godzinach szczytu co 4 minuty.

Na początku działalności metra nie było bramek. Bilety należało kasować przed wejściem na peron, w kasownikach zainstalowanych przy wejściach do stacji. Jednorazowy bilet na określony czas było można kupić także od umundurowanych kontrolerów na stacjach metra.

Uroczyste otwarcie pierwszego odcinka metra z Kabat do Politechniki. 07.04.1995 r. / Paweł Kopczyński / PAP

Jak dbano o bezpieczeństwo?

"Na stacjach metra jest zabronione palenie. Porządku na antresolach, peronach i schodach oraz w windach pilnują pracownicy metra przy pomocy kamer. Mogą oni przez megafon upominać naruszających regulamin. Na każdej stacji jest posterunek policji, komisariat metra znajduje się na stacji Politechnika" - czytamy w dawnej depeszy PAP.

Komendant podziemnej policji nadkom. Józef Kąkolewski przekazał wtedy, że w komisariacie i posterunkach na wszystkich stacjach pracuje 200 policjantów. Wszyscy mundurowi byli specjalnie przeszkoleni w walce z kieszonkowcami.

W warszawskim metrze nie ma się co zapalić - zapewniał wówczas rzecznik prasowy KW Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie mł. bryg. Dariusz Malinowski.

Tunele są z żelazobetonu. Stacje wykonano z kamienia, metalu i szkła, a wagony z niepalnego tworzywa - opisywał. Jeżeli powstanie ogień, może być wyłącznie spowodowany przez pasażerów. Do ewentualnego pożaru mieli być jednak przygotowani strażacy we wszystkich komendach wzdłuż kolejki.

Metro w Warszawie dziś

W 2025 r. w Warszawie są dwie linie metra z 38 stacjami plus trzy stacje pasażerskie i jedna postojowo techniczna na linii M2 w budowie.

Linia M1 ma 23 kilometry, a M2 19 kilometrów. Trwa budowa kolejnych czterech kilometrów.

Stacja plac Wilsona została uznana za jedną z najładniejszych na świecie, zdobywając w 2008 r. nagrodę na konferencji "Metrorail". W 2014 r. znalazła się w rankingu CNN jako jedna z 12 najbardziej imponujących stacji metra w Europie.

Stacja Młynów wyróżniona została tytułem Lider Dostępności w 2021 r., przyznawanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji wspólnie z Towarzystwem Urbanistów Polskich.

Do 2027 r. mają być wykonane projekty pierwszego etapu linii M3 na Gocław. Również w 2027 r. ma być gotowa koncepcja i wykonane prace przedprojektowe dla linii M4 i możliwość ogłoszenia przetargu na projekt linii.

Warszawskie metro / Maciej Zieliński, Mateusz Krymski / PAP

Z rosyjskich pociągów serii 81, które obsługiwały 30 lat temu metro, eksploatowany jest w tej chwili jeden, najstarszy skład. Oprócz niego pasażerów wozi 18 pociągów Metropolis, 35 pociągów Siemenns Inspiro i 37 pociągów Skoda Varsovia.