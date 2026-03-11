Nieznani sprawcy ostrzelali budynek Liceum Ogólnokształcącego Społecznego Nr 17 przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. Jak informuje policja, prawdopodobnie zrobiono to przy użyciu wiatrówki. Nikomu nic się nie stało.

Ktoś ostrzelał budynek liceum nr 17 w Warszawie (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Do zdarzenia doszło około godziny 10:00, kiedy pracownicy Liceum Ogólnokształcącego Społecznego Nr 17 przy ulicy Marszałkowskiej powiadomili służby o strzałach.

Ktoś ostrzelał budynek szkoły najprawdopodobniej z broni pneumatycznej typu wiatrówka. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, sprawców na ten moment nie ujęto. Na miejscu pracują policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej - poinformował młodszy aspirant Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.

Na szybach oraz elewacji policja natrafiła na ślady, które świadczyły o tym, że ktoś mógł oddać w stronę wejścia kilka strzałów. Nie było przestrzelin, natomiast koło budynku natrafiono na kilka metalowych kulek. Na razie wiadomo o 6 pociskach - informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

Dyrekcja nie podjęła decyzji o przerwaniu lekcji - dowiedział się reporter RMF MAXX Przemysław Mzyk.

Policja zabezpiecza ślady i prowadzi czynności wyjaśniające.

Sprawcy są poszukiwani.