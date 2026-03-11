Ponad 160 tysięcy sztuk podrobionych kosmetyków, biżuterii, zegarków i odzieży przejęła Krajowa Administracja Skarbowa w jednym z największych centrów handlowych pod Warszawą. Wartość zatrzymanego towaru oszacowano na prawie 6,5 miliona złotych.

/ KAS /

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Funkcjonariusze KAS wkroczyli do pawilonów handlowych w Wólce Kosowskiej pod Warszawą, gdzie odkryli ogromną liczbę nielegalnych produktów.

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa szefa Krajowej Administracji Skarbowej, st. asp. Justyna Pasieczyńska, "podrabiane kosmetyki i biżuteria znajdowały się w pawilonach handlowych wynajmowanych przez obywatela Chin".

Łącznie zabezpieczono 157,5 tys. sztuk perfum, kosmetyków, biżuterii, zegarków oraz odzieży.

/ KAS /

Kolejny magazyn z podróbkami znajdował się w pawilonie wynajmowanym przez obywatelkę Wietnamu.

Było tam ponad 2,6 tys. sztuk czapek, rękawiczek, zestawów składających się z czapek i kominów oraz opasek na głowę, a także ok. 1,5 tys. sztuk naszywek z zastrzeżonymi znakami towarowymi, które prawdopodobnie były naszywane na odzież - dodała Pasieczyńska.

Wartość zatrzymanego towaru, ustalona na podstawie cen sprzedaży w boksach handlowych, wyniosła prawie 6,5 mln zł.

Przedstawiciele kancelarii prawnej, reprezentującej właścicieli znaków towarowych, potwierdzili, że zatrzymany towar został opatrzony tymi znakami nielegalnie i zapowiedzieli złożenie wniosku o ściganie sprawców przestępstwa.

Towar został zabezpieczony i znajduje się obecnie w magazynie depozytowym w Legionowie. Za handel towarami z podrobionymi znakami towarowymi grozi do 5 lat więzenia.