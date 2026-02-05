Dwie nowoczesne pętle autobusowe powstaną w Radomiu. Jako pierwsze w mieście zostaną wyposażone w specjalne punkty socjalne dla kierowców. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki dofinansowaniu z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – poinformował Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji.
- W Radomiu powstaną dwie nowe pętle autobusowe.
- Staną tam pierwsze w mieście punkty socjalne dla kierowców.
- Inwestycja obejmie także modernizację infrastruktury, w tym parking rowerowy typu Bike & Ride oraz nowe wiaty przystankowe.
Przebudowa obejmie pętle przy ul. Szymanowskiego na Pruszakowie oraz przy ul. Planowej na Zamłyniu.
Pojawi się nowa nawierzchnia jezdni i chodniki. Zainstalowane zostaną nowe wiaty przystankowe, przebudowane zostanie oświetlenie uliczne oraz wykonana kanalizacja deszczowa. Przy Szymanowskiego powstanie parking rowerowy typu Bike & Ride.
Najważniejszą nowością będą punkty socjalne dla kierowców autobusów, w których będzie można odpocząć, zjeść posiłek czy skorzystać z toalety podczas przerwy między kursami. To pierwsze tego typu udogodnienia w Radomiu.
Koszt inwestycji wyniesie blisko 2,72 mln zł. Przebudowa pętli potrwa osiem miesięcy, a budowa punktów socjalnych - kolejne dwa miesiące. Całość realizowana jest w ramach projektu "Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I", współfinansowanego z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej.