Dwie nowoczesne pętle autobusowe powstaną w Radomiu. Jako pierwsze w mieście zostaną wyposażone w specjalne punkty socjalne dla kierowców. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki dofinansowaniu z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – poinformował Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji.

Radom inwestuje w komunikację: nowe pętle i udogodnienia dla kierowców autobusów

W Radomiu powstaną dwie nowe pętle autobusowe.

Staną tam pierwsze w mieście punkty socjalne dla kierowców.

Inwestycja obejmie także modernizację infrastruktury, w tym parking rowerowy typu Bike & Ride oraz nowe wiaty przystankowe.

Przebudowa obejmie pętle przy ul. Szymanowskiego na Pruszakowie oraz przy ul. Planowej na Zamłyniu.

Pojawi się nowa nawierzchnia jezdni i chodniki. Zainstalowane zostaną nowe wiaty przystankowe, przebudowane zostanie oświetlenie uliczne oraz wykonana kanalizacja deszczowa. Przy Szymanowskiego powstanie parking rowerowy typu Bike & Ride.

Najważniejszą nowością będą punkty socjalne dla kierowców autobusów, w których będzie można odpocząć, zjeść posiłek czy skorzystać z toalety podczas przerwy między kursami. To pierwsze tego typu udogodnienia w Radomiu.

Koszt inwestycji wyniesie blisko 2,72 mln zł. Przebudowa pętli potrwa osiem miesięcy, a budowa punktów socjalnych - kolejne dwa miesiące. Całość realizowana jest w ramach projektu "Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I", współfinansowanego z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej.