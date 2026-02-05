Marius Borg Høiby, syn norweskiej księżnej Mette-Marit, po raz pierwszy publicznie odniósł się do szokujących zarzutów, jakie postawiła mu prokuratura. Przed sądem w Oslo, w środę i czwartek, 29-latek tłumaczył się z oskarżeń o przemoc seksualną i nękanie swoich partnerek. Grozi mu nawet 16 lat więzienia.

Marius Borg Høiby w 2022 roku / HAKON MOSVOLD LARSEN/AFP/East News / East News

Sprawa Mariusa Borga Høiby od początku budzi ogromne emocje. Prokuratura zarzuca mu aż 38 przestępstw, w tym gwałty i przemoc seksualną wobec kilku kobiet.

Podczas przesłuchań Marius Borg Høiby nie przyznał się do winy. W swoich wyjaśnieniach podkreślał, że nie pamięta wielu wydarzeń opisanych w akcie oskarżenia. Jako powód wskazywał nadużywanie alkoholu i narkotyków oraz zły stan psychiczny. Funkcjonowałem w chaosie emocjonalnym, nie miałem kontroli nad swoim życiem - mówił przed sądem. Zapewniał, że nigdy nie działał z zamiarem wyrządzenia komukolwiek krzywdy.

Dowody

Jednym z kluczowych dowodów w sprawie są zabezpieczone przez policję urządzenia elektroniczne należące do oskarżonego. Śledczy ujawnili, że jeszcze zanim postawiono mu jakiekolwiek zarzuty, Marius Borg Høiby wyszukiwał w internecie informacje dotyczące przemocy seksualnej, odpowiedzialności karnej za takie czyny, a także sprawdzał, czy jego nazwisko pojawia się w kontekście przestępstw seksualnych.

Na pytanie sądu, dlaczego interesował się takimi tematami, tłumaczył się narastającym niepokojem i próbą zrozumienia sytuacji, w jakiej się znalazł. Chciałem dowiedzieć się, co się dzieje, próbowałem zrozumieć, co mi grozi - wyjaśniał.

Relacje z kobietami

Oskarżony szczegółowo opisywał swoje relacje z kobietami. Przyznawał, że były one niestabilne i często konfliktowe, ale stanowczo odrzucał interpretację prokuratury, jakoby miały one przerodzić się w przemoc.

Śledczy wskazują jednak, że choć część kontaktów mogła początkowo mieć charakter dobrowolny, to z czasem partnerki nie chciały już ich utrzymywać. Wtedy, według prokuratury, Marius Borg Hoeiby miał stosować przemoc i inne formy nacisku.

Sam oskarżony zdecydowanie odrzuca taką ocenę. Nigdy nie chciałem nikogo skrzywdzić. Nie jestem takim człowiekiem - zapewniał w sądzie.

Kim jest Marius Borg Høiby?

Marius Borg Hoeiby to postać, która od lat wzbudza zainteresowanie norweskich mediów. Jest synem księżnej Mette-Marit z okresu sprzed jej małżeństwa z następcą tronu Norwegii, księciem Haakonem. Jego biologicznym ojcem jest Morten Borg, postać znana norweskiej policji, w przeszłości skazany za przestępstwa narkotykowe.

Choć Marius dorastał w cieniu norweskiej rodziny królewskiej, formalnie nie należy do jej członków i nie pełni żadnych funkcji publicznych ani reprezentacyjnych. Przez lata starał się prowadzić życie z dala od blasku fleszy.