Spore utrudnienia drogowe czekają kierowców w stolicy na przełomie kwietnia i maja. To także czas zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej

W planie między innymi remont ul. Zajęczej / Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie /

REMONT ULICY ZAJĘCZEJ – od 28 kwietnia do 2 maja 2023

Wymiana nawierzchni jezdni rozpocznie się w piątek, 28 kwietnia, o godz. 22.00. Ulica zostanie całkowicie wyłączona z ruchu na odcinku od Wybrzeża Kościuszkowskiego, wraz ze skrzyżowaniem, do ul. Topiel, także ze skrzyżowaniem. Dla ułatwienia ruchu w tym rejonie otwarty pozostanie przejazd ul. Dobrą w obu kierunkach. Prace potrwają do wtorku, 2 maja, do godz. 4.00.

Zamknięty wjazd na most Świętokrzyski

Konsekwencją zamknięcia ulicy Zajęczej tuż za zjazdem z mostu Świętokrzyskiego będzie zamknięcie wjazdu na przeprawę po prawej stronie Wisły.

Na ul. Zamoście wyłączone z ruchu zostaną pasy do jazdy prosto na most. Kierowcy skorzystają tu z dwóch pasów do skrętu w lewo i jednego w prawo na Wybrzeże Szczecińskie. Na Wybrzeżu Szczecińskim od strony portu Praskiego wygrodzony zostanie prawoskręt, jechać będzie można wyłącznie dwoma pasami prosto, a z jednego skręcić w lewo. Także jadący od strony PGE Narodowego nie skręcą na most. Dla ruchu otwarte pozostaną dwa pasy do jazdy prosto i jeden do skrętu w prawo.

Objazd do Śródmieścia został wyznaczony mostem Poniatowskiego.

Zmiany na Tamce

Wjazd na most Świętokrzyski z Tamki podczas robót będzie otwarty. Jadący Tamką w stronę przeprawy nie skręcą w lewo na Wybrzeże Kościuszkowskie (zakaz nie będzie dotyczył dojazdu do posesji). Pojadą prosto lub w prawo. Z Wybrzeża Kościuszkowskiego od strony ul. Jaracza obowiązywać będzie nakaz skrętu w prawo na most Świętokrzyski.

Podczas prac zamknięte będzie skrzyżowanie Zajęczej i Topiel. Nie będzie można skręcić z Tamki w ul. Topiel. Z kolei z Kruczkowskiego będzie można jechać tylko w prawo lub w lewo. Zakaz wjazdu na Topiel nie będzie dotyczył mieszkańców tej ulicy.

Jeszcze przed piątkowymi pracami u zbiegu Cichej i Tamki zostanie obniżony krawężnik. Dojeżdżający do ulic Cichej, Zajęczej i Dynasy będą mogli tu skręcić. Dla pieszych zostanie urządzone tymczasowe przejście przez Cichą. Po zakończeniu prac przywrócony zostanie stan sprzed remontu. Na ulicy podczas robót obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się z informacją o odholowaniu pojazdu na koszt właściciela.

Przejazd Dobrą

W czasie prac na ulicy Zajęczej kierowcy będą mogli poruszać się ulicą Dobrą w obu kierunkach. Pomiędzy Tamką a Zajęczą zmieni się układ pasów. W stronę Zajęczej prowadzić będzie jeden pas . Od Zajęczej do Tamki będą dwa pasy: lewoskręt (umożliwiony zostanie skręt w kierunku mostu) oraz pas do jazdy prosto i w prawo. U zbiegu Dobrej i Zajęczej, od strony Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, kierowcy pojadą tylko jednym pasem prosto. Drugi pas w tym miejscu zostanie wygrodzony.

Jak ominąć utrudnienia

Objazdy utrudnień poprowadzą ulicami:

Browarną, Oboźną, Karasia i Kopernika do Tamki,

Leszczyńską, Oboźną, Karasia i Kopernika do Tamki,

Lipową i Dobrą do Tamki,

Tamką, Dobrą i Drewnianą do Topiel.

Na ul. Oboźnej wprowadzone zostanie ograniczenie tonażowe do 5 ton.

Komunikacja miejska na objazdach

Od piątku, 28 kwietnia, od godz. 22.00 do poniedziałku, 1 maja, do końca kursowania (a linie nocne do końca kursowania w nocy z poniedziałku na wtorek, 2 maja) zmienią się trasy linii autobusowych: 118, 127, 162, N14 i N64.

Autobusy linii 118 i 127 od skrzyżowania Dobrej i Tamki, tylko w stronę Mariensztatu i Browarnej, pojadą ul. Dobrą. 162 tylko w kierunku EC Siekierki ominie utrudnienia Wybrzeżem Szczecińskim, mostem Poniatowskiego, Wioślarską i Ludną. Podobnie pojadą autobusy linii 100 - przez Wybrzeże Szczecińskie do Ludnej, a dalej ul. Rozbrat, Myśliwiecką, Górnośląską, Piękną, do Al. Ujazdowskich.

Natomiast linie nocne w kierunku dworca Centralnego zostaną skierowane na trasę W-Z, pl. Bankowy i ul. Marszałkowską.

WYMIANA NAWIERZCHNI PASÓW NA ŻWIRKI I WIGURY – od 1 do 4 maja 2023

Od poniedziałku, 1 maja, przez trzy noce i dwa dni, warszawscy drogowcy będą remontowali nawierzchnię prawych pasów na dwóch odcinkach ulicy Żwirki i Wigury. Utrudnienia wystąpią, na jezdni w stronę Lotniska Chopina, pomiędzy Banacha i Księcia Trojdena oraz 1 Sierpnia a Hynka.

Na obu odcinkach prace będą toczyły się równolegle od poniedziałku, 1 maja, od godz. 22.00 do czwartku, 4 maja, do godz. 4.00.

Odcinek Banacha – Księcia Trojdena

Podczas remontu, zachodnia jezdnia ul. Żwirki i Wigury pomiędzy Banacha i Księcia Trojdena zostanie zwężona do jednego pasa ruchu.

Przed skrzyżowaniem z ul. Banacha skrajny lewy pas jezdni w stronę portu lotniczego zostanie wyłączony z ruchu. Przejezdne pozostaną dwa pasy: do jazdy prosto oraz do skrętu w prawo w Banacha, z którego prosto mogą jechać wyłącznie autobusy. Za skrzyżowaniem - przed i za przejściem dla pieszych - na długości ok. 70 metrów nadal wygrodzony będzie lewy pas. Za zatoką autobusową przystanku Banacha-Szpital 01 zostanie on uwolniony, a zapory drogowe ustawione będą na prawym - aż do skrzyżowania z ul. Księcia Trojdena.

Za ulicą Księcia Trojdena, za przystankiem autobusowym Uniwersytet Medyczny 01, na odcinku ok. 45 metrach zostanie wygrodzony prawy pas ruchu. Posłuży on do postoju technicznego maszyn.

Odcinek 1 Sierpnia – Hynka

Na tym fragmencie drogowcy także wymienią nawierzchnię prawego pasa jezdni w stronę Lotniska Chopina. Tutaj również roboty spowodują zwężenie jezdni do jednego pasa.

Przed skrzyżowaniem z 1 Sierpnia drogowcy zamkną na Żwirki i Wigury dwa lewe pasy: do zawracania i skrętu. Kierowcy pojadą z trzech pozostałych: z jednego w lewo, ze środkowego prosto i z ostatniego w prawo w 1 Sierpnia.

Na remontowanej jezdni - na wysokości wjazdu do budynków Żwirki i Wigury nr 15 i 17 - ustawiony zostanie zakaz skrętu w prawo. W tym miejscu będzie można pojechać dwoma pasami: prosto lub w lewo.

Na przeciwległej jezdni (w stronę ul. 1 Sierpnia) na wysokości budynku Żwirki i Wigury nr 14 wyłączony z ruchu zostanie pas do skrętu w lewo. Z pozostałych dwóch pasów kierowcy pojadą prosto lub prosto i w prawo na osiedle. Istniejące w tym miejscu przejście dla pieszych dostępne będzie tylko podczas przerw technologicznych w pracach.

Komunikacja miejska

Podczas remontu linie autobusowe pozostaną na swoich stałych trasach. Zawieszone zostanie natomiast funkcjonowanie przystanków: Leżajska 01 oraz Novotel 01. Uruchomione zostaną przystanki zastępcze: Novotel 51 - ok. 160 metrów przed dotychczasowym oraz Novotel 53 - w ul. 1 Sierpnia przed skrzyżowaniem ze Żwirki i Wigury.

ZMIANA NA SKRZYŻOWANIU GAGARINA I CZERNIAKOWSKIEJ – obowiązuje od 27 kwietnia do 4 czerwca 2023

Zamknięta północna jezdnia ul. Gagarina, ruch skierowany na południową. W stronę Belwederskiej prowadzi jeden pas ruchu.

Wyjazd na Czerniakowską możliwy trzema pasami: do skrętu w lewo, jazdy prosto lub prosto i w prawo. Jadący ul. Czerniakowską w stronę Wilanowa mają jeden pas do jazdy prosto lub w prawo w Gagarina, dwa pasy do jazdy prosto oraz osobno wydzielony lewoskręt w al. Polski Walczącej. Cały czas obowiązuje także awaryjne zajęcie prawego pasa tej jezdni Czerniakowskiej.

Dla jadących w przeciwną stronę nic się nie zmienia. Tu nadal są dostępne cztery pasy ruchu: lewoskręt, dwa do jazdy prosto i jeden prosto lub w prawo.

Wyjeżdżający z al. Polski Walczącej mogą korzystać z trzech pasów: do skrętu w lewo, jazdy prosto i prawoskrętu. Skrajny prawy pas jest wygrodzony i wyłączony z ruchu.

PRACE REMONTOWE NA PLACU NA ROZDROŻU – obowiązuje do 7 kwietnia 2024

Zmiany dla pieszych i rowerzystów

Ograniczenia na chodnikach i części drogi dla rowerów. Wygrodzenia ustawiono m.in. wzdłuż parkanu parku Ujazdowskiego i al. Biura Odbudowy Stolicy. W północno-zachodnim narożniku placu także ustawione zostanie ogrodzenie, a piesi i rowerzyści będą wspólnie korzystać z tego odcinka drogi. Płoty budowy zagrodzą wejścia do obu przejść podziemnych. Z czasem pojawią się kolejne zapory, które czasowo będą ograniczać szerokość chodników w różnych częściach placu.

Utrudnienia dla kierowców

Na dalszym etapie wykonawca zwęzi również drogowy "ślimak" - prowadzący na zachodnią część placu Na Rozdrożu, w kierunku Mokotowa. Kierowcy będą tam mieli do dyspozycji jeden pas ruchu. Nieznacznie zwężony zostanie także wjazd w ulicę Koszykową, jak również wyjazd z alei Wyzwolenia.

Szczególną ostrożność w rejonie placu powinni zachować kierowcy. Wykonawca wzdłuż krawędzi jezdni ustawiać będą słupki, które pozwolą na przeprowadzenie m.in. wymiany krawężników, ale miejscami będą ograniczać szerokość pasa ruchu.

BUDOWA TRASY TRAMWAJU NA KASPRZAKA – zmiany na Woli do 30 czerwca 2023

Wykonawca zajął część skrzyżowania z ulicą Bema. Główne prace koncentrują się w rejonie ulicy Redutowej, gdzie powstaje przejście podziemne. Jednocześnie kontynuowane są prace przy konstrukcji torowiska.

Tramwajarze pracują na przejeździe przez tory oraz po północnej stronie skrzyżowania. Z tego powodu wprowadzili zmiany w organizacji ruchu w tym rejonie. Połączenie z ulicą Kasprzaka stracił północny odcinek ulicy Bema. Kierowcy jadący od strony Wolskiej są kierowani na objazd ulicami Ludwiki i Płocką.

Zamknięty został także przejazd przez torowisko tramwajowe na ul. Kasprzaka - obie jezdnie tej drogi są zwężone do dwóch pasów ruchu, a w godzinach nocnych nawet do jednego.

W rezultacie jadący ulicą Kasprzaka od strony centrum nie skręcą w prawo w ul. Bema, czyli w kierunku ul. Wolskiej, ani w lewo - w stronę Prądzyńskiego. Natomiast podróżujący od al. Prymasa Tysiąclecia nie skręcą w prawo w kierunku Prądzyńskiego.

PRZEBUDOWA PLACU TRZECH KRZYŻY

Aleje Ujazdowskie zostaną zwężone już przed placem Trzech Krzyży. Kierowcy wjadą na niego jednym skrajnym, prawym pasem. Za pomnikiem Wincentego Witosa będą mogli skręcić w stronę ulic Prusa i Wiejskiej lub pojechać prosto. Na skrzyżowaniu z Książęcą skręcą w prawo, w dół w stronę ul. Ludnej lub będą kontynuowali podróż prosto do ronda de Gaulle’a.

Taka organizacja ruchu obowiązywać będzie do końca miesiąca. W tygodniu "majówkowym" skrzyżowanie ulic Nowy Świat i Książęcej zostanie całkowicie zamknięte, a kierowcy i autobusy WTP pojadą objazdami. Po zakończeniu tych prac Nowy Świat przed pl. Trzech Krzyży ponownie będzie miał dwa pasy ruchu, w tym przywrócony czasowy lewoskręt w Książęcą. Przez plac na południe kierowcy pojadą jednym pasem, a w stronę ronda de Gaulle’a - dwoma.