Dzisiaj w Poznaniu rusza Festiwal Fantastyki Pyrkon, jedno z największych wydarzeń tego typu w Europie. Wśród gości pojawią się m.in. astronauci Eileen Collins i Sławosz Uznański-Wiśniewski, aktor Giancarlo Esposito, znany z serialu "Breaking Bad", oraz Fonda Lee, autorka bestsellerowej powieści "Miasto Jadeitu".

Pyrkon w 2025 roku / Jakub Kaczmarczyk / PAP

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Kosmiczny motyw przewodni

Dzisiaj w Poznaniu rusza Festiwal Fantastyki Pyrkon 2026 - jedno z największych wydarzeń tego typu w Europie.

Tegoroczna edycja Pyrkonu odbywa się pod hasłem kosmosu, niemal rok po starcie misji Axiom 4 z udziałem Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego.

Festiwal zorganizowany zostanie na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich i obejmie aż 2,4 tysiąca wydarzeń w 15 pawilonach. Pierwszy Pyrkon zorganizowano w 2000 r. w jednej z poznańskich szkół podstawowych.

Spotkanie na jednej scenie Eileen Collins, pierwszej kobiety dowódcy promu kosmicznego, oraz Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, pierwszego Polaka na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, to okazja, by posłuchać o przełamywaniu barier oraz o tym, jak daleko mogą zaprowadzić determinacja i pragnienie eksploracji kosmosu - podkreśliła Anna Pawłowska-Zygarowicz, organizatorka Strefy Naukowej Pyrkonu.

Bogaty program i wyjątkowi goście

W programie znalazło się ponad 60 koncertów, w tym widowisko symfoniczne "Tribute to Arcane Epic Symphony" z udziałem ponad 100 artystów.

Wśród zaproszonych gości są także Michelle Gomez ("Doktor Who"), Anton Lesser ("Gra o tron", "The Crown", "Andor") oraz znani aktorzy dubbingowi i pisarze, m.in. Maggie Stiefvater, John Gwynne, Fonda Lee i Kevin J. Anderson.



Strefy tematyczne i dostępność

Festiwal podzielony jest na 22 strefy tematyczne, w tym Komiksową, Mangi i Anime, Gamingową, RPG oraz Cosplay.

W Strefie Cosplay odbędą się konkursy "Maskarada" i "Projekt Własny". Organizatorzy zadbali o dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, wprowadzając m.in. kasy pierwszeństwa, windy, pętle indukcyjne, tyflomapy oraz strefy ograniczonych bodźców.

Po raz pierwszy konkurs "Maskarada" i koncert zespołu Łydka Grubasa będą tłumaczone na polski język migowy. Nowością są także smycze ze słonecznikami, symbolizujące ukryte niepełnosprawności.

Pyrkon, mimo profesjonalnego charakteru i wysokiego poziomu organizacji, pozostaje imprezą niezależną i niekomercyjną, której celem jest pokazanie, jak istotnym elementem kultury jest fantastyka. Festiwal jest tworzony przez społeczność i dla społeczności, służy jej integracji oraz promocji twórczości, a także łączy setki pasji i zainteresowań - zaznacza Piotr Derkacz, prezes zarządu Stowarzyszenia Klub Fantastyki "Druga Era".

Aby ułatwić uczestnikom dotarcie na to niezwykłe święto popkultury, PKP Intercity uruchomi aż 140 specjalnych połączeń. Na tory wyjadą m.in. pociągi o tak magicznych nazwach jak Czarodziej czy Galaktyka.

Atrakcje Pyrkonu wykraczają poza teren targów - poznańskie przystanki tramwajowe zyskały nazwy planet, a mural na terenie targów rozświetlany jest mappingiem laserowym. W wielu lokalach w mieście odbywają się spotkania tematyczne związane z festiwalem.