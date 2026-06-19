Fala gorąca nadciąga nad Polskę. Dla sześciu zachodnich województw Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed upałami. Prognozuje się temperaturę nawet do 35 st. C w sobotę.

Ostrzeżenie II stopnia przed upałem. Gdzie będzie najgoręcej?

Alert II stopnia IMGW wydał dla woj. lubuskiego oraz części woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Prognozuje się, że temperatura w piątek i niedzielę może wynieść nawet od 30 st. C do 33 st. C, w sobotę zaś od 32 st. C do 35 st. C. Z kolei w nocy termometry wskażą nie mniej niż 18-21 st. C.

Alert potrwa od godz. 11 w piątek do godz. 20 w niedzielę.

Gorąco również na Dolnym Śląsku

Tymczasem dla południa woj. dolnośląskiego wydano alert I stopnia, również przed upałem. Tam słupki rtęci w dzień miejscami osiągną nawet 30-32 st. C. Temperatura minimalna wynosić będzie od 15 st. C do 17 st. C

Alert rozpocznie się o godz. 13 w piątek i potrwa do godz. 18 w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Jak skutecznie chronić się przed upałem?

W obliczu upału podstawą jest odpowiednie nawadnianie organizmu - zaleca się picie dużej ilości czystej wody. Równie ważne jest unikanie przebywania na słońcu, zwłaszcza w godzinach jego największej aktywności. Jeśli koniecznie musimy wyjść z domu, należy pamiętać o nakryciu głowy i kremie z filtrem.

W czasie fali gorąca warto zwrócić szczególną uwagę na osoby z grupy ryzyka - m.in. osoby starsze i małe dzieci, dla których wysoka temperatura może być szczególnie niebezpieczna.

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