Fala gorąca nadciąga nad Polskę. Dla sześciu zachodnich województw Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed upałami. Prognozuje się temperaturę nawet do 35 st. C w sobotę.
Alert II stopnia IMGW wydał dla woj. lubuskiego oraz części woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Prognozuje się, że temperatura w piątek i niedzielę może wynieść nawet od 30 st. C do 33 st. C, w sobotę zaś od 32 st. C do 35 st. C. Z kolei w nocy termometry wskażą nie mniej niż 18-21 st. C.
Alert potrwa od godz. 11 w piątek do godz. 20 w niedzielę.