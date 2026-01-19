Prokuratura Okręgowa w Radomiu skierowała do sądu akt oskarżenia wobec 19-latka podejrzanego o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad ciężarną partnerką. Jak przekazała rzeczniczka radomskiej prokuratury Aneta Góźdź, proces w tej sprawie ruszy w lutym. Obecnie mężczyzna przebywa w tymczasowym areszcie. Grozi mu od 2 do 15 lat więzienia.

Mężczyzna przebywa obecnie w areszcie tymczasowym, do którego trafił w październiku 2025 roku.

19-latek znęcał się nad partnerką. Grozi do 15 lat więzienia

Prokuratura przedstawiła mu zarzuty znęcania się nad swoją dziewczyną, doprowadzenia jej przemocą do obcowania płciowego i spowodowania obrażeń ciała. Prok. Aneta Góźdź z Prokuratury Okręgowej w Radomiu poinformowała, że 19-latek nie przyznał się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień. Grozi mu kara od 2 do 15 lat więzienia.

Podejrzany i pokrzywdzona są w tym samym wieku - mają po 19 lat. Parą byli od półtora roku. Ustalono także, że mieszkali razem. Dziewczyna zaszła w ciążę.

Z ustaleń śledczych wynika, że od marca do września ub. roku mężczyzna znęcał się nad swoją partnerką w sposób szczególnie okrutny, stosując wyrafinowane metody jej udręczenia fizycznego i psychicznego.

Od początku września ubiegłego roku psychiczne i fizyczne znęcanie się nad partnerką nasiliło się i miało charakter ciągły. Doszło też do krótkotrwałego pozbawienia wolności pokrzywdzonej i doprowadzenia kobiety przemocą do obcowania płciowego - powiedziała rzeczniczka prokuratury. Mężczyzna miał przywiązać ciężarną dziewczynę do drzewa i zgwałcić.

W lutym rusza proces ws. Oskara O.

Sprawa wyszła na jaw pod koniec września 2025 r. Przypadkowe osoby zwróciły uwagę na młodą kobietę w okolicy jednego z radomskich supermarketów. Stan 19-latki i jej wygląd wzbudził zaniepokojenie. Kobieta wydawała się być roztrzęsiona. Kiedy zapytano ją, czy nie potrzebuje pomocy, rozpłakała się i opowiedziała o swojej sytuacji. Na miejsce wezwano służby.

Oskar O. został zatrzymany. W październiku Sąd Rejonowy w Radomiu na wniosek prokuratora zadecydował o aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące. W ostatnim czasie areszt został przedłużony do 24 marca. W lutym ma się rozpocząć proces przed Sądem Okręgowym w Radomiu.