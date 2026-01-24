Nad ranem doszło do pożaru mieszkania w bloku przy ulicy Garibaldiego 7 w Warszawie. Zginęła jedna osoba. Służby szybko opanowały sytuację.
Do zdarzenia doszło w sobotę, przed godziną 6:00 rano, w jednym z bloków mieszkalnych na warszawskiej Pradze-Południe. Ogień pojawił się w mieszkaniu na pierwszym piętrze budynku przy ulicy Garibaldiego 7. Na miejsce natychmiast skierowano jednostki straży pożarnej.
Pożar udało się ugasić, jednak jak poinformował kpt. Łukasz Zagdański z miejskiej straży pożarnej, w mieszkaniu odnaleziono ciało jednej osoby. Strażak doprecyzował później, że w pożarze zginęła młoda, około 20-letnia kobieta. Dodał, że pożar nie był zbyt duży, spaleniu uległo wyposażenie jednego pokoju.
Na razie nie ma informacji o przyczynie pożaru.