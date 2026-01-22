Strażacy walczą z pożarem hali magazynowej przy ul. Dworcowej w Trzebini (woj. małopolskie). Wiadomo, że w środku są materiały łatwopalne.
Jak informuje straż pożarna, hala przy ul. Dworcowej ma wymiary 30x20 metrów. Sygnał o pożarze dotarł do służb po godz. 17.
W akcji gaśniczej bierze udział ponad 50 strażaków. Nie ma osób poszkodowanych.
Kapitan Hubert Ciepły - rzecznik Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - przekazał, że mieszkańcy okolicznych budynków powinni zamknąć okna i nie wychodzić na zewnątrz.
Na miejsce zadysponowaliśmy specjalistyczną grupę chemiczną z Krakowa, która będzie prowadziła kontrolę jakości powietrza - przekazał Ciepły.
