Strażacy walczą z pożarem hali magazynowej przy ul. Dworcowej w Trzebini (woj. małopolskie). Wiadomo, że w środku są materiały łatwopalne.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje straż pożarna, hala przy ul. Dworcowej ma wymiary 30x20 metrów. Sygnał o pożarze dotarł do służb po godz. 17.

W akcji gaśniczej bierze udział ponad 50 strażaków. Nie ma osób poszkodowanych.

Kapitan Hubert Ciepły - rzecznik Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - przekazał, że mieszkańcy okolicznych budynków powinni zamknąć okna i nie wychodzić na zewnątrz.



Na miejsce zadysponowaliśmy specjalistyczną grupę chemiczną z Krakowa, która będzie prowadziła kontrolę jakości powietrza - przekazał Ciepły.