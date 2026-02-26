UE zastanawia się, jak odblokować 90-miliardową pożyczkę dla Ukrainy, zablokowaną przez Budapeszt. Chociaż wciąż wszyscy w Brukseli mają nadzieję, że wznowienie przesyłu rosyjskiej ropy rurociągiem Drużba, czego żądają Węgry, byłoby najlepszym rozwiązaniem, to pojawiają się nowe pomysły - informuje korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon.

Premier Węgier Viktor Orban / OLIVIER MATTHYS / PAP/EPA

W Brukseli panuje ogromna frustracja i zdenerwowanie z powodu zablokowania przez Węgry pożyczki, na którą w grudniu zgodził się premier Viktor Orban. Sytuacja jest napięta, pojawiają się różne scenariusze, aby pieniądze od kwietnia jednak popłynęły na Ukrainę.

Układ Węgry-Unia Europejska?

Scenariusz "układu" między Węgrami a UE dotyczącego funduszy na dozbrojenie SAFE (całość to 150 mld euro) jest jednym z pomysłów na wyjście z impasu. Komisja Europejska mogłaby przyspieszyć akceptację węgierskiego planu SAFE opiewającego na ponad 16 mld euro w zamian za wycofanie przez Budapeszt weta wobec pożyczki dla Ukrainy.

Bruksela zaakceptowała już plany SAFE szesnastu państw, w tym Polski. Ma zaakceptować jeszcze plan: czeski, francuski i węgierski. Jak informowała na początku miesiąca jako pierwsza dziennikarka RMF FM, Komisja Europejska w pierwszej kolejności planuje dać zielone światło planom Czech i Francji.

Oczekiwania Budapesztu

Węgry zostałyby więc jako ostatnie z niezatwierdzonym planem. Budapeszt bardzo liczy na te pieniądze, bo domaga się ponad miliard euro więcej. Układ "Safe za Ukrainę" jest możliwy, ale mógłby też oznaczać ugięcie się Brukseli przed węgierskim szantażem.

Nic nie jest jeszcze pewne. To zależy od zbyt wielu czynników. Myślę, że bardziej prawdopodobne jest jednak rozwiązanie na linii Ukraina-Węgry, czyli przywrócenie dostaw ropy, jak będzie to technicznie możliwe - powiedział dziennikarce RMF FM wysoki rangą unijny dyplomata.