Miał znęcać się nad swoją ciężarną partnerką fizycznie i psychicznie, zranić ją w głowę maczetą czy bić po brzuchu. Policja ze Sławna (woj. zachodniopomorskie) ujęła 25-latka podejrzanego o agresję wobec młodszej o dwa lata kobiety.

Dramat w Sławnie – mężczyzna miał bić i przetrzymywać ciężarną partnerkę (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Policja w Sławnie (woj. zachodniopomorskie) zatrzymała 25-latka podejrzanego o brutalne znęcanie się fizyczne i psychiczne nad ciężarną partnerką, w tym o próbę przerwania ciąży przez bicie po brzuchu.

Gehenna 23-latki trwała od czerwca ubiegłego roku do stycznia, a w ostatnich dniach była przetrzymywana w mieszkaniu wbrew swojej woli.

Mężczyzna usłyszał zarzuty znęcania się, pozbawienia wolności i usiłowania przerwania ciąży, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Gehenna 23-latki trwała od czerwca ub.r. do stycznia tego roku. Oprawcą miał być jej partner - 25-latek, z którym mieszkała.

Mężczyzna od 3 stycznia miał przetrzymywać dziewczynę w mieszkaniu wbrew jej woli. W tym czasie miał m.in. zaatakować ją maczetą. Pokrzywdzona ma 8-centymetrową ranę ciętą głowy.

Ustalono także, że kobieta jest w ciąży, a partner, kwestionując ojcostwo, usiłował w brutalny sposób przerwać ciążę, uderzając ją w brzuch.

7 stycznia ofierze udało się uciec z mieszkania przez balkon. Poszła do bliskiej osoby i stamtąd trafiła do sławieńskiego szpitala.

Dzień później stróże prawa zatrzymali jej partnera. Ukrywał się u znajomego.

Prokuratura postawiła mu zarzuty m.in. znęcania się psychicznego i fizycznego nad partnerką, pozbawienia jej wolności i przetrzymywania przez cztery doby oraz usiłowania przemocą przerwania ciąży poprzez bicie jej po brzuchu.

25-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.