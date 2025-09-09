Rośnie liczba zachorowań na Covid-19. W ostatnim tygodniu było prawie 5 tys. zgłoszeń od lekarzy rodzinnych, a wcześniej 1200-1300 - informuje główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Ekspert wyjaśnił, że w tym roku mamy do czynienia z dwoma nowymi podtypami wariantu omikron - NP i LP. U młodszych osób wywołują przede wszystkim silne zapalenie gardła z dużą bolesnością, nieco przypominające anginę. U starszych osób pojawiają się również przypadki z cięższym przebiegiem np. zapaleniem płuc.

W drugiej połowie września Moderną będzie można zaszczepić się za darmo

Preparatem Moderna, dzięki zakupowi szczepionek przez Ministerstwo Zdrowia oraz refundacji procedury z NFZ, będziemy mogli zaszczepić się nieodpłatnie, w ramach szczepień populacyjnych. Natomiast za zaszczepienie pozostałymi dopuszczonymi w Polsce typami szczepionek będziemy musieli zapłacić - powiedział dr Paweł Grzesiowski.

Szczepionka Moderna w tej chwili dostarczana jest do Polski. Do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych ma dotrzeć do 10 września. Będzie dystrybuowana za pośrednictwem Inspekcji Sanitarnej do punktów szczepień w aptekach i placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, gdzie będziemy mogli się nią zaszczepić.

Szef GIS dodał, że prawdopodobnie w tym sezonie nie będzie dostępna inna zarejestrowana w Polsce szczepionka białkowa - firmy Novavax. Najwyraźniej producent koncentruje się na rynku amerykańskim, a nie europejskim, przez co nie złożył oferty w ramach europejskiego przetargu – ocenił Grzesiowski.

Przed nami fala zachorowań

Główny inspektor sanitarny przestrzegł przed zbliżającą się falą zachorowań na Covid-19, choć – jak zauważył – w tym roku aktywacja wirusa następuje później niż w zeszłym, bo wówczas mieliśmy z nią do czynienia już w lipcu.

Z naszego monitoringu wynika, że w ostatnim tygodniu było prawie 5 tys. zgłoszeń Covid-19 od lekarzy rodzinnych. A wcześniej było to 1200-1300. Więc mamy ewidentny wzrost liczby zachorowań - powiedział dr Grzesiowski.

Dwa nowe podtypy wirusa

Ekspert wyjaśnił, że w tym roku mamy do czynienia z dwoma nowymi podtypami wariantu omikron – NP i LP. U młodszych osób wywołują przede wszystkim silne zapalenie gardła z dużą bolesnością, nieco przypominające anginę. U starszych osób pojawiają się również przypadki z cięższym przebiegiem np. zapaleniem płuc.

Dlatego tak istotne jest, żeby osoby powyżej 60. roku życia i z chorobami przewlekłymi zaszczepiły się w pierwszej kolejności – przekonywał szef GiS. Zaznaczył, że skład szczepionki, która będzie dostępna w Polsce, został zaktualizowany i uwzględnia nowe warianty.

Od początku pandemii zmarło ponad 120 tys. zakażonych osób

Pięć lat temu, 4 marca 2020 roku epidemiolodzy stwierdzili w Polsce pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem. Tego dnia minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował podczas konferencji prasowej, że jeden z 584 wykonanych w Polsce pacjentom testów na obecność koronawirusa okazał się dodatni. Zanim podzielił się tym z mediami, o "pacjencie zero" poinformował prezydenta Andrzeja Dudę i premiera Mateusza Morawieckiego. Pandemia spowodowała opóźnienia w diagnostyce i pogorszenie skuteczności terapii wielu chorób, czego skutki odczuwamy do dzisiaj. Od 4 marca 2020 roku potwierdzono w Polsce ok. 7 mln przypadków zakażeń koronawirusem. Zmarło ponad 120 tys. zakażonych nim osób.