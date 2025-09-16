Rząd bierze się za nowoczesne e-papierosy! Ministerstwo Finansów planuje objąć akcyzą urządzenia działające na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Zmiany mają wejść w życie jeszcze w tym roku.

E-papierosy pod lupą fiskusa. Ministerstwo Finansów szykuje nowe przepisy dotyczące akcyzy / Shutterstock

Ministerstwo Finansów zabrało się za luki podatkowe w branży e-papierosów. Jak wynika z informacji opublikowanej we wtorek, resort przygotowuje nowelizację ustawy o podatku akcyzowym. Szczegóły projektu pojawiły się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, zamieszczonym na stronie kancelarii premiera. Rząd planuje przyjąć nowelizację w IV kwartale 2025 roku.

Czym są e-papierosy na indukcję elektromagnetyczną?

Nowe przepisy mają objąć szczególny rodzaj urządzeń elektronicznych - e-papierosy działające na zasadzie indukcji elektromagnetycznej, zarówno jednorazowe, jak i wielorazowe. To właśnie ta technologia stała się w ostatnich latach coraz popularniejsza wśród użytkowników, oferując inne doświadczenie niż tradycyjne e-papierosy.

Nowe obowiązki dla producentów i sprzedawców

Co dokładnie się zmieni? Przede wszystkim akcyzą mają zostać objęte urządzenia zasilająco-sterujące, które są połączone z elementem ferromagnetycznym, jak również zbiorniki z płynem do papierosów elektronicznych powiązane z takim elementem. Dotyczy to zarówno urządzeń przeznaczonych do ponownego napełniania, jak i tych jednorazowych.

"Wskutek zmiany definicji e-papierosów zmianie ulegną obowiązki związane z oznaczaniem tych wyrobów znakami akcyzy" - czytamy w informacji.

Oznacza to, że producenci i importerzy będą musieli przygotować się nie tylko na dodatkowe opłaty, ale także na nowe procedury związane z oznaczaniem produktów.

Dlaczego zmiany są konieczne?

Ministerstwo Finansów tłumaczy, że obecnie obowiązujące przepisy nie uwzględniają specyfiki nowoczesnych e-papierosów działających na indukcję elektromagnetyczną. Obecne definicje nie obejmują bowiem zbiorników z płynem do papierosów elektronicznych połączonych z blaszką ferromagnetyczną. Takie wyroby nie są ani jednorazowymi, ani wielorazowymi e-papierosami w rozumieniu ustawy, a dodatkowo nie umożliwiają wytworzenia i spożycia aerozolu z płynu do papierosów elektronicznych - nawet po podłączeniu do zewnętrznego zasilania czy sterowania.

Resort podkreśla, że luka ta wymaga pilnej interwencji legislacyjnej, by z jednej strony uszczelnić system podatkowy, a z drugiej - zapewnić równe warunki konkurencji dla wszystkich podmiotów na rynku.

Co dalej z nowoczesnymi e-papierosami?

Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym jest obecnie na etapie prac rządowych. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, rząd planuje przyjąć projekt jeszcze w IV kwartale 2025 roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowe przepisy mogą wejść w życie już pod koniec roku.

Dla użytkowników e-papierosów oznacza to prawdopodobny wzrost cen innowacyjnych urządzeń oraz konieczność większej uwagi przy zakupie - legalne produkty będą musiały być odpowiednio oznaczone znakami akcyzy.