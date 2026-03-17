We wtorek w życie weszła nowelizacja Prawa o notariacie oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece, przyspieszająca procedurę wpisów. Oznacza to koniec jednej z najbardziej uciążliwych formalności po dziedziczeniu nieruchomości. Zobacz, co się zmienia.

Nowe przepisy pozwalają składać wniosek o wpis do księgi wieczystej bezpośrednio u notariusza - nawet podczas jednej wizyty.

Zdaniem Krajowej Rady Notarialnej oznacza to koniec kolejek w sądach i mniej formalności dla spadkobierców. Co jeszcze się zmienia? O tym poniżej.

Nowe przepisy dot. dziedziczenia. Co się zmienia?

Ustawa stanowi część rządowego pakietu deregulacyjnego. Przewidziane w projekcie zmiany mają umożliwić spadkobiercom lub zapisobiercom składanie za pośrednictwem notariuszy, przy użyciu systemu teleinformatycznego, wniosków o wpis do księgi wieczystej w celu ujawnienia przejścia prawa własności nieruchomości wskutek dziedziczenia, potwierdzonego aktem poświadczenia dziedziczenia.

W ocenie Krajowej Rady Notarialnej (KRN), wejście w życie nowych regulacji oznacza "koniec z dodatkowymi wizytami w sądzie i staniem w niepotrzebnych kolejkach".

"Do tej pory po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza spadkobierca musiał samodzielnie złożyć w sądzie wniosek o ujawnienie zmiany właściciela w księdze wieczystej prowadzonej dla odziedziczonej nieruchomości. W praktyce oznaczało to konieczność wypełnienia formularzy, zgromadzenia dokumentów oraz samodzielnego uiszczenia opłat sądowych w prawidłowej wysokości" - zauważyła Rada.

Od wtorku spadkobiercy mogą złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej bezpośrednio u notariusza - nawet podczas tej samej wizyty, w trakcie której sporządzany jest akt poświadczenia dziedziczenia.

"Nowelizacja wprowadza przepisy, które umożliwiają notariuszowi sporządzenie protokołu zawierającego żądanie dokonania wpisu w księdze wieczystej. Następnie notariusz przekaże elektronicznie wniosek do właściwego sądu wieczystoksięgowego" - wskazała KRN.

Nowe przepisy dot. dziedziczenia. Czego dotyczą

Nowe rozwiązanie obejmuje wpisy dotyczące własności nieruchomości, użytkowania wieczystego oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dla których prowadzona jest księga wieczysta.

KRN zwróciła uwagę, że w praktyce oznacza to, że wiele formalności związanych z dziedziczeniem nieruchomości będzie można załatwić w jednym miejscu - w kancelarii notarialnej.

Dzięki temu "spadkobiercy nie będą musieli samodzielnie składać wniosków w sądzie, ani martwić się o poprawność dokumentów czy prawidłowe wypełnienie wniosku".

Dzięki temu rozwiązaniu - w ocenie KRN - znacznie zmniejszy się ryzyko wywołane nieujawnianiem przez dłuższy czas zmiany właściciela w księdze wieczystej. Aktualny wpis w księdze wieczystej ma zaś kluczowe znaczenie w obrocie nieruchomościami. Jest niezwykle istotny w sytuacji, kiedy spadkobierca planuje sprzedaż mieszkania lub wzięcie kredytu hipotecznego.

KRN: Nowe przepisy dot. dziedziczenia ograniczą liczbę postępowań

W opinii KRN nowe przepisy ograniczą też liczbę postępowań wieczystoksięgowych, co oznacza usprawnienie pracy sądów. Dotychczas notariusze byli bowiem zobowiązani jedynie do zawiadamiania sądu o zmianie właściciela wynikającej z aktu poświadczenia dziedziczenia, co uruchamiało obligatoryjne postępowania w celu wpisu przez sąd ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej ze stanem prawdziwym, wynikającym ze zmiany właściciela na skutek dziedziczenia.

"Teraz do sądu szybciej trafiać będą wnioski o ujawnienie własności na rzecz spadkobierców, co ograniczy liczbę takich postępowań wieczystoksięgowych" - podsumowała Rada.