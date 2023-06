Na Słodowcu, w rejonie ulic B. Leśmiana i K. Pruszyńskiego dzielnica wybudowała plac zabaw dla dzieci niewidomych i słabowidzących. Składa się z sześciu stref z zabawkami, a wejście do każdej jest sygnalizowane dźwiękowo. To pierwszy w kraju tego typu obiekt tak zaawansowany technologicznie.

Sensoryczny plac zabaw / Urząd Dzielnicy Bielany, fot. Wojciech Artyniew /

Zabawa i edukacja

Plac zabaw powstał w pobliżu Przedszkola nr 245 Sowy Mądrej Głowy. Chodzą tam przedszkolaki z dysfunkcjami wzroku. To właśnie z myślą o nich stworzono miejsce do zabaw, choć będzie ono do dyspozycji wszystkich chętnych dzieci. Przy tworzeniu projektu tego niezwykłego miejsca merytorycznego wsparcia udzielili nauczyciele orientacji przestrzennej z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach.

Ten plac zabaw jest znakomitym narzędziem do wspomagania dziecka niewidomego, jeżeli chodzi o jego możliwości sensoryczne - mówi wieloletni nauczyciel orientacji przestrzennej, Zbigniew Jęczmyk. Człowiek niewidomy rozwija pozostałe zmysły, takie jak słuch, dotyk, węch i smak. Takie miejsce jak to pozwala na znakomite wspomaganie rozwoju sensorycznego dziecka, które w momencie wejścia w szeroką przestrzeń posługuje się tymi zmysłami, które tu można znakomicie ćwiczyć. To i zabawki dźwiękowe, i zabawki dotykowe, i nawierzchnia, która jest bardzo zróżnicowana. Do tego udźwiękowione strefy. To naprawdę niesamowity obiekt - podkreśla Jęczmyk.

Pierwszy w stolicy plac zabaw dla dzieci niewidomych i słabowidzących Anna Zakrzewska / RMF FM

Sześć różnych stref

Plac dzieli się na sześć stref. Każda oznaczona jest innym kolorem. Różowa składa się ze zjeżdżalni, stolika do zabawy piaskiem i piaskownicy. W strefie zielonej znajdują się huśtawki, a w granatowej - karuzele. Strefy niebieska, żółta i czerwona to zabawki - odpowiednio edukacyjne, muzyczne i sensoryczne.

Do każdej prowadzą ścieżki z tzw. guzkami, czyli wypustkami pomocnymi w dotarciu do celu osobom niedowidzącym i niewidomym. Kolejnym ułatwieniem w poruszaniu się jest mapa tyflograficzna z opisami brajlowskimi, czytelną i kontrastową grafiką oraz wypukłymi elementami. Całość uzupełniają rabaty i donice z kwiatami. Zostały w nich posadzone rośliny zapachowe oraz ziołowe, pobudzające zmysły jak kocimiętka, pysznogłówka czy lawenda.

Na placu widoczne są także słupki, które tworzą instalację akustyczną i za pomocną sygnałów informują o wejściu do każdej ze stref. Dzięki temu dzieci z dysfunkcjami wzroku wiedzą, że zbliżają się do zabawek i innych elementów obiektu, takich jak np. mapa tyflograficzna z opisami brajlowskimi.

To rozwiązanie innowacyjne - pod tym względem plac ten jest pierwszym tego typu w Polsce.

Źródło: Dzielnica Bielany, RMF FM