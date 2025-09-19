Warszawskie zoo ogłosiło, że w najbliższą sobotę, 20 września, rusza akcja zbierania żołędzi i orzechów dla zwierząt. Według planu ma potrwać do niedzieli, 28 września. Akcja może zakończyć się wcześniej, jeżeli uda się uzbierać 1,5 tony żołędzi, 300 kg orzechów włoskich i 200 kg orzechów laskowych.

Warszawskie zoo rusza z akcją zbierania orzechów i żołędzi (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Warszawski ogród zoologiczny podkreśla, że celem uruchomienia akcji jest edukacja dotycząca żywienia zwierząt, jak również chęć rozwijania zachowań proekologicznych. Stołeczne zoo chce w ten sposób uwrażliwić społeczeństwo na los zwierząt.

Rusza akcja warszawskiego zoo. Ma charakter charytatywny

Podkreślono, że akcja ma charakter charytatywny, a niemarketingowy.

Żołędzie, orzechy laskowe i włoskie można dostarczać do warszawskiego zoo codziennie od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7:00-19:00, przy dwóch wejściach: u ochrony od strony ul. Ratuszowej i Mostu Gdańskiego. "Nie przyjmujemy kasztanów - nasze zwierzęta ich nie jedzą" - poinformowało zoo.

Takie żołędzie i orzechy nie będą przyjmowane

Podkreślono, że zebrane żołędzie i orzechy posłużą jako urozmaicenie żywienia dla żubrów, antylop, żyraf i małp. "Dlatego powinny być dojrzałe, suche, zdrowe, bez zanieczyszczeń i bez owadów w środku. Zanieczyszczone, mokre, zepsute, spleśniałe, przegniłe żołędzie i orzechy nie będą przyjmowane, gdyż mogą być zagrożeniem dla zdrowia zwierząt" - informuje zoo.

Zwrócono także uwagę na to, by w trakcie zbierania żołędzi część z nich zostawić pod drzewami z myślą o dzikich mieszkańcach okolicy. "Żołędzie są przysmakiem sójek, wiewiórki też nimi nie gardzą, a dla jeleni, dzików i saren jesienny wysyp żołędzi to czas uczty. Prosimy: nie zbierajcie do ostatniego żołędzia" - zaapelował stołeczny ogród zoologiczny.