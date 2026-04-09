Prokuratura w Ciechanowie prowadzi śledztwo dotyczące "uprowadzenia połączonego ze szczególnym udręczeniem". Ma ono związek z zaginięciem 23-letniego Adriana P., którego zwłoki odnaleziono w środę, a w czwartek zidentyfikowała je ostatecznie rodzina. W sprawie aresztowano pięć osób.

Adrian P., 23-latek z Ciechanowa, zaginął 31 marca.

Jego zwłoki odnaleziono we Władysławowie na Mazowszu.

Pięciu mężczyzn w wieku 20-42 lat zostało aresztowanych.

Adrian P., mieszkaniec Ciechanowa, zaginął 31 marca: wyszedł z domu i od tamtego czasu nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Policja i prokuratura nie ujawniają szczegółów sprawy.

W środę w miejscowości Władysławowo niedaleko Ciechanowa odnaleziono zwłoki młodego mężczyzny o nieustalonej wtedy jeszcze tożsamości. Dzisiaj zidentyfikowała je rodzina poszukiwanego.

Wcześniej policja zatrzymała do wyjaśnienia siedem osób, a śledztwo w sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Ciechanowie.

Areszt dla pięciu mężczyzn

Podczas okazania przeprowadzonego w czwartek rodzina zaginionego potwierdziła, że znalezione zwłoki to ciało Adriana P. - przekazał Bartosz Maliszewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku, której podlega ciechanowska prokuratura.

Jak podkreślił, w ramach śledztwa dotyczącego uprowadzenia połączonego ze szczególnym udręczeniem sąd aresztował pięciu mężczyzn, mieszkańców powiatu ciechanowskiego, w wieku od 20 do 42 lat, którzy wcześniej się znali. Wszystkim wcześniej przedstawiono zarzuty bezprawnego pozbawienia wolności oraz narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za czyny te grozi od 5 do 25 lat pozbawienia wolności.

Dwie pozostałe osoby, które wcześniej zatrzymano, przesłuchano w charakterze świadków. Zostały one zwolnione - wyjaśnił rzecznik płockiej prokuratury. Zastrzegł jednocześnie, iż z uwagi na dobro śledztwa i planowane czynności nie może ujawnić szczegółów sprawy, w tym czy podejrzani składali wyjaśnienia i jakiej ewentualnie treści.

Mogę powiedzieć tylko, że sprawa jest skomplikowana pod względem faktycznym - przyznał prokurator Maliszewski.

W przyszłym tygodniu ma odbyć się sekcja zwłok Adriana P.