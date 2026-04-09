Kontuzja wykluczyła z udziału w WTA 500 na kortach ziemnych w Stuttgarcie białoruską gwiazdę tenisa Aryne Sabalenkę, o czym poinformowali organizatorzy turnieju. Absencja liderki światowego rankingu spowodowała, że w głównej drabince znajdzie się Polka, Magdalena Fręch.

Zwyciężczyni turnieju w Stuttgarcie otrzyma samochód marki Porsche. Aryna Sabalenka miała być najwyżej rozstawioną zawodniczką i jedną z głównych kandydatek do końcowego tryumfu. Wobec jej nieobecności z numerem jeden zagra Jelena Rybakina z Kazachstanu.

Mocna obsada turnieju w Stuttgarcie

Rozpoczynająca się w poniedziałek impreza jest bardzo mocno obsadzona. Z najlepszej dziesiątki listy WTA zagra w niej siedem zawodniczek: oprócz Rybakiny wystąpi także m.in. czwarta w światowym rankingu Iga Świątek, która wygrywała ten turniej rok po roku - w 2022 i 2023 r. Poza tym do walki o zwycięstwo w Stuttgarcie stanie także trzecia w zestawieniu Amerykanka Coco Gauff. Nie zabranie również siódmej w światowym zestawieniu Ukrainki Eliny Switoliny.

Świątek w dwóch ostatnich edycjach niemieckiego turnieju przegrywała z późniejszymi triumfatorkami. W 2024 roku w półfinale uległa Rybakinie, zaś w zeszłym sezonie w ćwierćfinale pokonała Polkę, Jeleną Ostapenko. Łotyszka znalazła się na liście zawodniczek także w tym roku.

Magdalena Fręch korzysta na nieobecności Sabalenki

Wycofanie się Sabalenki spowodowało, że w głównym turnieju bez konieczności gry w eliminacjach znalazła się nasza zawodniczka Magdalena Fręch (WTA 39.). Losowanie drabinki zaplanowano na sobotę.