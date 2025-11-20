W obiekcie w mieście Belem w Brazylii, gdzie odbywa się tegoroczna międzynarodowa konferencja klimatyczna COP30, wybuchł pożar. Ogłoszono ewakuację. Rozprzestrzeniający się dym wywołał panikę w budynku.

  • Więcej informacji ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl 

Zobacz również:

O pożarze w budynku, w którym odbywa się międzynarodowa konferencja klimatyczna COP30, poinformowała agencja AFP, powołując się na funkcjonariuszy ochrony, pracujących przy zabezpieczeniu tego wydarzenia.

Według relacji dziennikarzy AFP, ogniem zajęło się stoisko jednego z państw biorących udział w COP30, które znajdowało się przy wejściu do obiektu. Rozprzestrzeniający się dym wywołał panikę w budynku.

Delegaci, obserwatorzy i dziennikarze chwycili swoje torby i rzeczy i pobiegli do wyjść. Policja ustawiła się w szeregu, aby uniemożliwić komukolwiek zbliżanie się do tego obszaru, a w tle słychać było wycie syren - relacjonują dziennikarze agencji Reutera. 

COP30 odbywa się w centrum konferencyjnym na terenie dawnego lotniska.

Brazylijski minister turystyki Celso Sabino przekazał reporterom przebywającym na miejscu, że sytuacja jest opanowana i nikt nie odniósł obrażeń.

Policja odgrodziła miejsce, w którym doszło do pożaru. Do tej pory nie podano, co spowodowało ten incydent. Konferencja kończy się w piątek.

COP30 to 30. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) - coroczny szczyt klimatyczny, na którym przedstawiciele prawie wszystkich państw świata negocjują wspólne działania na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia i adaptacji do zmian klimatu.

 