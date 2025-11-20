Przedłużenie obowiązywania o kolejne 90 dni strefy buforowej przy granicy z Białorusią zakłada opublikowany w czwartek projekt rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych. Obszar strefy objętej zakazem przebywania nie zmieni się, nie będzie obejmował miejscowości i szlaków turystycznych. Zakaz ma obowiązywać od 5 grudnia.

Pojazdy policji i Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych / Artur Reszko / PAP

Strefa objęta zakazem przebywania, tak jak ostatnio, będzie obejmowała odcinek granicy o długości 78,29 km, położony w zasięgu terytorialnym placówek SG w Michałowie, Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych i Czeremsze.

Na odcinku 59,24 km obszar objęty zakazem obejmie 200 m od linii granicy państwowej. Natomiast na odcinku 15,26 km położonym w rejonie rezerwatów przyrody strefa będzie szersza i wyniesie ok. 2 km, a na odcinku ok. 3,79 km jej szerokość w głąb kraju wyniesie ok. 4 km.

W Ocenie Skutków Regulacji projektu wskazano, że proponowany obszar strefy objętej zakazem nie będzie obejmował co do zasady miejscowości i szlaków turystycznych, tak, aby skutki wprowadzonych ograniczeń były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, turystów czy innych podmiotów prowadzących działalność zawodową.

W ocenie Straży Granicznej dotychczasowe ograniczenia związane z ustanowieniem strefy buforowej przyniosły pozytywne efekty w odniesieniu do przeciwdziałania wciąż utrzymującej się presji migracyjnej na granicy z Białorusią.

Zakaz przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi obowiązuje od 13 czerwca 2024 r. i dotyczy obszaru przylegającego do granicy polsko-białoruskiej.