Na trasie S8 w rejonie węzła Janki doszło do niebezpiecznego zdarzenia - przewróciła się przyczepa przewożąca dwa konie. "Zwierzętom nic się nie stało" - powiedział mł. kpt. Michał Składanowski z pruszkowskiej straży pożarnej. Kierowcy muszą się jednak liczyć się z utrudnieniami w ruchu.
Strażak sprecyzował, że w przyczepie przewożone były dwa konie: źrebak i klacz.
Źrebak sam wydostał się z przyczepy, natomiast klaczy musieliśmy pomóc, podnieść i ewakuować z przyczepy. Zwierzęta nie wymagały pomocy medycznej. Są pod opieką właściciela - dodał.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o utrudnieniach. Zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Warszawy.
