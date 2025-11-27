Na trasie S8 w rejonie węzła Janki doszło do niebezpiecznego zdarzenia - przewróciła się przyczepa przewożąca dwa konie. "Zwierzętom nic się nie stało" - powiedział mł. kpt. Michał Składanowski z pruszkowskiej straży pożarnej. Kierowcy muszą się jednak liczyć się z utrudnieniami w ruchu.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Strażak sprecyzował, że w przyczepie przewożone były dwa konie: źrebak i klacz.

Źrebak sam wydostał się z przyczepy, natomiast klaczy musieliśmy pomóc, podnieść i ewakuować z przyczepy. Zwierzęta nie wymagały pomocy medycznej. Są pod opieką właściciela - dodał.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o utrudnieniach. Zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Warszawy.



