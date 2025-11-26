W piątek o godzinie 12.00 kolejarze otworzą przejście podziemne pod Dworcem Zachodnim. Na pasażerów i mieszkańców Warszawy czekają liczne atrakcje.

/ Paweł Wodzyński / East News

Po wielu miesiącach oczekiwań i kilkukrotnym przekładaniu terminu, kolejarze w końcu ogłosili datę otwarcia nowoczesnego przejścia podziemnego.

W piątek, 28 listopada, o godzinie 12.00 zostanie oficjalnie otwarte nowe przejście podziemne pod Dworcem Zachodnim w Warszawie.

Na mieszkańców stolicy i podróżnych czekają liczne atrakcje, które mają uświetnić to wydarzenie.

Uroczyste otwarcie i atrakcje dla mieszkańców

Tego dnia budynek dworca zostanie podświetlony, a na wszystkich odwiedzających czekać będą wyjątkowe atrakcje. Wśród nich znajdą się przysmaki z różnych regionów Polski, takie jak krakowskie obwarzanki.

Będzie też muzyka na żywo, fotobudki i różne atrakcje dla dzieci.

Nowe przejście podziemne jest znacznie dłuższe i szersze od poprzedniego. Umożliwia wygodne dojście do wszystkich 9 peronów – zarówno od strony Woli, jak i Ochoty. W przejściu znajdują się również kasy biletowe, poczekalnie oraz kilkadziesiąt sklepów i punktów usługowych.





Warszawa Zachodnia – największa stacja w Polsce



Warszawa Zachodnia to największa stacja kolejowa w Polsce, obsługująca nawet do 1 tysiąca pociągów dziennie. Kolejarze szacują, że z dworca oraz nowego przejścia podziemnego będzie korzystać ponad 100 tysięcy osób każdego dnia.



Prace nad nowym przejściem trwały wiele miesięcy. Pierwotnie planowano udostępnić je pasażerom już we wrześniu, jednak termin otwarcia był kilkukrotnie przesuwany.

Ostatecznie, po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń, nowoczesne przejście podziemne zostanie oddane do użytku w piątek. Z przebudowanych peronów podróżni mogą korzystać już od czerwca 2024 roku.











