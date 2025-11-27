Polska złożyła do Komisji Europejskiej wniosek o ustanowienie siedziby Urzędu UE ds. Celnych (EUCA) w Warszawie - przekazało źródło UE. Rząd przekonuje, że nasze strategiczne położenie i doświadczenie w zarządzaniu granicami czynią z Polski idealnego gospodarza tej instytucji.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Polska złożyła do Komisji Europejskiej wniosek o ustanowienie siedziby Urzędu UE ds. Celnych (EUCA) w Warszawie.

Rząd podkreślił, że siedziba powinna trafić do kraju o strategicznym położeniu i doświadczeniu w zarządzaniu granicami UE.

Premier Donald Tusk wskazał, że Polska spełnia te kryteria, stawiając na wysokie standardy bezpieczeństwa.

Do wniosku dołączono propozycję konkretnej lokalizacji w Warszawie.

Nowa agencja ma zatrudniać 250 osób, a o jej siedzibę rywalizują także Francja i Portugalia.

Polska walczy o istotną agencję UE

W piśmie skierowanym przez premiera Donalda Tuska do sekretarz generalnej Komisji Europejskiej Ilze Juhansone podkreślono, że siedzibę należy przyznać jednemu z państw o strategicznym położeniu i z doświadczeniem w zarządzaniu granicami zewnętrznymi UE oraz stawiającym na najwyższe standardy w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. "Polska z pewnością spełnia te kryteria" - podkreślił premier.

Polski rząd podkreślił we wniosku, że Polska jest 20. najsilniejszą gospodarką świata i szóstą gospodarką Unii Europejskiej, a polskie przejścia graniczne drogowe, kolejowe i morskie odgrywają kluczową rolę w wymianie handlowej z UE i państwami spoza Wspólnoty. Ponadto - zauważył premier - polska administracja celna jest nowoczesna i skuteczna, a służbę w niej pełnią doświadczeni funkcjonariusze. Dlatego utworzenie siedziby EUCA w Polsce stanowiłby znaczący krok na drodze do wzmocnienia unii celnej i bezpieczeństwa granic UE - argumentował. Do wniosku dołączono propozycję konkretnej lokalizacji dla EUCA w Warszawie.

Byłaby to druga, po Frontexie, unijna agencja mieszcząca się w stolicy Polski. Termin na zgłaszanie wniosków przez państwa członkowskie mija w czwartek. Polska złożyła wniosek dzień wcześniej.

Praca dla 250 osób

Polskie ministerstwo finansów poinformowało pod koniec października, że Polska wystartuje w konkursie na siedzibę EUCO i wskaże Warszawę jako miejsce siedziby. Przyspieszenie prac nad reformą unijnego kodeksu celnego, na podstawie którego ma zostać powołany nowy urząd, było jednym z priorytetów polskiej prezydencji w Radzie UE w pierwszym półroczu 2025 roku. Nowa agencja ma zatrudniać 250 osób. Polska rywalizuje o siedzibę EUCO m.in. z Francją i Portugalią.

EUCA ma wspierać organy celne państw członkowskich w upraszczaniu procedur celnych dla przedsiębiorstw oraz w zapewnianiu efektywnego poboru ceł i podatków z budżetu UE i budżetów krajowych. Ma przyczynić się też do wzmocnienia ochrony unijnego rynku przed niebezpiecznymi lub nielegalnymi produktami.



