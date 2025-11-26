​Czeski przewoźnik kolejowy RegioJet poszerza swoją ofertę dla polskich klientów. Od 14 grudnia uruchomi połączenia Kraków-Warszawa-Gdynia oraz Warszawa-Ostrawa-Praga. Sprzedaż biletów już ruszyła, ale debiut relacji Warszawa-Poznań przesunięto na 1 lutego 2026 roku z powodów operacyjnych - czytamy w opublikowanym w środę komunikacie przewoźnika.

Czeski przewoźnik RegioJet stale poszerza swoją ofertę dla polskich klientów (zdjęcie poglądowe) / Leszek Szymański / PAP

Czeski przewoźnik RegioJet wprowadza sześć par pociągów dziennie na trasie Kraków-Warszawa.

Podróż potrwa około 2,5 godziny. Pierwszy pociąg z Krakowa odjedzie o godz. 5:17, a z Warszawy Wschodniej - 20 minut później.

RegioJet zapowiada także trzy pary pociągów dziennie na trasie Warszawa-Trójmiasto oraz nowość - bezpośrednie połączenie z Warszawy do Pragi.

Na połączenie Warszawa-Poznań pasażerowie muszą poczekać do 1 lutego 2026 roku z powodu przedłużających się procedur i negocjacji dotyczących infrastruktury.

Pierwszy skład wyjedzie z Krakowa o godz. 5:17 i dotrze do Warszawy przed godz. 8:00. W przeciwnym kierunku pierwszy pociąg z Warszawy Wschodniej odjedzie o godz. 5:37 i przyjedzie do Krakowa o godz. 8:19.

RegioJet zapowiada, że z Warszawy do Trójmiasta kursować będą trzy pary pociągów dziennie. Dyrektor generalna spółki Renata Stanislavová podkreśla, że nowością będzie również bezpośrednie połączenie Warszawy z Pragą.

"Pociąg przejedzie przez Ołomuniec, Ostrawę, Racibórz, Gliwice, Tarnowskie Góry i zatrzyma się również przy katowickim lotnisku w Pyrzowicach" - powiedziała, cytowana w komunikacie.

Problemy z połączeniem Warszawa - Poznań

Przewoźnik poinformował jednocześnie, że planowane połączenie Warszawa-Poznań zostanie uruchomione dopiero 1 lutego 2026 r. Powodem jest wydłużająca się procedura organizacji centralnego zaplecza operacyjnego oraz trwające negocjacje dotyczące dostępu do infrastruktury kolejowej. We wrześniu spółka zapowiadała sześć par połączeń na tej trasie w nowym rocznym rozkładzie jazdy.

RegioJet jest kolejnym czeskim przewoźnikiem wzmacniającym swoją obecność na polskim rynku. W sierpniu Leo Express zapowiedział, że od 1 marca 2026 r. przedłuży trasę Praga-Kraków do Warszawy, obsługując ją dwa razy dziennie.

Spór z PKP Intercity

Rozwój działalności RegioJet w Polsce odbywa się jednak w atmosferze sporu z PKP Intercity. Na początku listopada czeski portal branżowy "Z dopravy" opublikował oświadczenie spółki, zapowiadające skargę do Komisji Europejskiej.

RegioJet zarzuca polskim spółkom kolejowym powiązanym z Grupą PKP m.in. utrudnianie finalizacji zakupu obiektu za ponad 55 mln zł, odmowę udostępnienia powierzchni reklamowych na dworcach oraz spowalnianie tras w rozkładach jazdy względem połączeń PKP Intercity.

Spółka twierdzi także, że pracownikom PKP Intercity zabrania się podejmowania pracy dla konkurencyjnego przewoźnika. W odpowiedzi polski przewoźnik podkreślił, że działa w sposób transparentny - zgodny z przepisami oraz standardami etycznymi.