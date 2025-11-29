W ramach cyklu Stars on Stage publiczność festiwalu BNP Paribas Warsaw SerialCon spotkała się w piątek z Bartoszem Gelnerem, Małgorzatą Kożuchowską i Karoliną Bruchnicką. Aktorzy opowiadali o swojej pracy, rolach i serialowych doświadczeniach. Później widzowie obejrzeli przedpremierowo dwa pierwsze odcinki drugiego sezonu serialu „Klangor”. Seans poprzedził panel „Canal+: Klangor – nowe brzmienie historii”, poświęcony nadchodzącemu słuchowisku w Storytel, które połączy wydarzenia obu sezonów.

Bartosz Gelner i Małgorzata Kożuchowska / BNP Paribas Warsaw SerialCon / Materiały prasowe

Zastanawiając się nad drugim sezonem pomyśleliśmy, że kontynuacja będzie antologią. Bierzemy postacie drugoplanowe na pierwszy plan - mówił producent serialu "Klangor", Łukasz Dzięcioł.

Chcieliśmy mieć tę samą ekipę. Zwycięskiego składu się nie zmienia - dodał. Świat "Klangora" w pierwszym sezonie to był świat małej społeczności, gdzie wszyscy się znają. Bardzo chcieliśmy to poczucie przełożyć na drugi sezon - podkreślił Dzięcioł.

"Klangor" ma ciekawą konstrukcję - najpierw nie wiemy, kto co zrobił, a potem cofamy się do początku historii. Dowiadujemy się, co się stało i później oglądamy serial z nadwiedzą w stosunku do bohaterów, którzy jeszcze nie wiedzą - powiedział podczas spotkania poprzedzającego seans reżyser serialu Łukasz Kośmicki.

Premiera drugiego sezonu serialu "Klangor" odbędzie się w przyszłym roku w Canal+.

Do kogo trafią nagrody?

30 listopada odbędzie się uroczysta gala rozdania nagród, podczas której poznamy zwycięzców w najważniejszych kategoriach — w tym Najlepszego Polskiego Serialu Roku. O statuetkę rywalizują produkcje, które w ostatnich miesiącach mocno rezonowały wśród widzów i krytyków: "Aniela", "Breslau", "Czarna śmierć", "Heweliusz", "Minuta ciszy 2", "Porządny człowiek", "Przesmyk", "The Office PL 5" oraz "Zatoka szpiegów".

Laureatów poznamy 30 listopada o godz. 20:00, podczas gali zamknięcia festiwalu na scenie Relax. O wynikach zdecyduje międzynarodowe jury złożone z uznanych twórców i ekspertów branży filmowo-serialowej. Jego pracom przewodniczy Łukasz Palkowski, reżyser takich produkcji jak "Bogowie" czy "Chyłka".