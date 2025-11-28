Pierwszy w Polsce festiwal seriali nabiera tempa, choć największe niespodzianki dopiero przed widzami! Za nami przedpremiera "Niebo. Rok w piekle" z udziałem Tomasza Kota i Michaliny Łabacz a przed nami pokaz specjalny drugiego sezonu "Klangor"!

Stanisław Linowski / Maks Małota / Materiały prasowe

Podczas spotkania przed przedpremierą "Niebo. Rok w piekle" od HBO Max w reżyserii Bartosza Blaschke Sebastian Keller, autor książki, na podstawie której powstał scenariusz do serialu, powiedział Stanisławowi Linowskiemu (odtwórca głównej roli) w trakcie przygotowań do serialu, że do dziś czuje się martwy, bo sekta zabrała mu duszę.

W połowie zdjęć dowiedziałem się, że Sebastian jest na planie, a ja akurat na niego jechałem. Zmroziło mnie strasznie, bo byłem w momencie, z którego nie było odwrotu - połowa zdjęć już została nakręcona, a druga połowa była ciągle przed nami. Bałem się spotkania z nim, i tego, że zacznę sobie na nowo układać wszystko w głowie a kompletnie nie potrzebowałem tego w tamtym momencie - powiedział aktor.

Co nas czeka trzeciego dnia?

W ramach otwartych spotkań z gwiazdami Stars on Stage by BNP Paribas Natalia Ryba oraz Marcin Radomski porozmawiają o godzinie 16:00 z Małgorzatą Kożuchowską, którą możemy podczas tegorocznego festiwalu oglądać w "Anieli" (Netflix), o 17:00 z Bartoszem Gelnerem ("Zatoka szpiegów", TVP), a także o 18:00 z Karoliną Bruchnicką oraz Aleksandrą Konieczną, które możemy oglądać w "Minucie ciszy" od Canal+.

W ramach Pro Industry czekają na uczestników interesujące panele: zrozumieć dźwięk, Warszawa na planie, spotkanie z Alexem Trailą a także z Frankiem Spornitzem oraz Canal+: Klangor - nowe brzmienie historii.

Z sekcji Period drama będzie można zobaczyć "Marię Anoninę" (Canal+) o godzinie 15:30, a także "1670" (Netflix) o godzinie 16:30. Z kolei sekcja Warszawski sen zaprezentuje nam "Czterdzielostolatka" (TVP) o godzinie 17:30, "Kiedy ślub?" (Canal+) o godzinie 18:00 oraz "Dekalog" (TVP) o godzinie 20:00. Przed nami również dwa siedmioodcinkowe maratony: "Otchłań" - serial wertykalny z Sonią Bohosiewicz w reżyserii Darii Woszek oraz o godzinie 15:00 oraz "Szkoła Filmowa: fuksy" o godzinie 20:15 - scenariusz do serialu pisze się praktycznie sam. Trzeba tylko bacznie obserwować, co czyha za rogiem na młodych adeptów sztuki filmowej.

A już wieczorem o godz. 20:00 widzowie BNP Paribas Warsaw SerialCon będą mogli obejrzeć dwa pierwsze odcinki drugiego sezonu serialu "Klangor" z Małgorzatą Gorol, Jackiem Belerem, Piotrem Trojanem, Mary Pawłowską, Magdaleną Czerwińską i Mariuszem Ostrowskim.