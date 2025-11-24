Zdobywczyni dwóch Oscarów Billie Eilish poinformowała, że w marcu do kin trafi film, który wyreżyserowała wspólnie z twórcą "Titanica" i "Avatara" - Jamesem Cameronem. To dokument stworzony w technologii 3D, nagrany w czasie trasy koncertowej Eilish "Hit Me Hard and Soft'.

Billie Eilish / ANGELA WEISS/AFP / East News

Billie Eilish opublikowała na Instagramie zdjęcie z Jamesem Cameronem. W jego opisie poinformowała, że ich wspólny film trafi do kin 20 marca 2026 r.

"To była jedna z moich ulubionych tras. Możliwość uwiecznienia jej i wyreżyserowania filmu z Jamesem Cameronem to spełnienie moich marzeń. Nie mogę się doczekać momentu, w którym wszyscy go obejrzycie" - napisała artystka.

Instagram Post

Magazyn "Variety" odnotowuje, że już w lipcu Eilish zdradziła fanom obecnym na jednym z jej koncertów w Manchesterze, że wspólnie z Jamesem Cameronem przygotowuje wyjątkowy projekt.

Razem jesteśmy częścią tego, co z nim tworzę. On jest gdzieś na widowni, tak tylko mówię. Nie przejmujcie się tym. Ja prawdopodobnie będę nosić ten sam strój przez cztery dni z rzędu - tłumaczyła fanom artystka.

Nowy projekt nie będzie pierwszym filmem dokumentalnym w karierze Eilish. Ma ona na swoim koncie udział w takich filmach dokumentalnych jak "Billie Eilish: The World’s a Little Blurry" i "Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles".

Billie Eilish mimo młodego wieku może się pochwalić 2 Oscarami - za piosenki do filmów "Nie czas umierać" i "Barbie". James Cameron ma w swoim dorobku o jedną statuetkę więcej - wszystkie otrzymał za kultowego "Titanica".