Kevin Costner - gwiazdor serialu "Yellowstone" i zdobywca dwóch Oscarów za "Tańczącego z Wilkami" - ma zmierzyć się z ciekawym aktorskim wyzwaniem. Jak podaje magazyn "Variety", prowadzi rozmowy na temat zagrania byłego prezydenta USA Billa Clintona. Chodzi o rolę w serialu, którego ma być współproducentem.

Kevin Costner / IMAGO/CraSH/Imago Stock and People / East News

Jak pisze "Variety", serial "United" ma być stworzony we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych. Prace nad tym projektem są na razie na wstępnym etapie. Producentami wykonawczymi mają być Kevin Costner i Leonardo DiCaprio.

Za scenariusz i reżyserię serialu ma odpowiadać twórca "Nocnego łowcy" - David Raymond. Oparta na faktach produkcja ma opowiedzieć o trudzie i wytrwałości pracowników organizacji humanitarnych, którzy dążą do tego, aby świat stał się lepszym miejscem.

Bill Clinton / AA/ABACA/Abaca / East News

Na razie nie wiadomo, kiedy możemy spodziewać się premiery tej produkcji. Portal "Deadline" podaje, że w rolę Kofiego Annana - byłego sekretarza generalnego ONZ - może wcielić się nigeryjsko-brytyjski aktor Chukwudi Iwuji.

Nieoficjalne informacje portalu "Deadline" mówią o tym, że w serialu zobaczymy misję ONZ w Timorze Wschodnim. To suwerenne od 2002 r. państwo kiedyś było kolonią portugalską, a później zostało anektowane przez Indonezję. Serwis przypomina, że to właśnie Clinton był jednym z liderów, którzy odegrali kluczową rolę w złagodzeniu sytuacji na tym terenie po referendum niepodległościowym i pogromach zwolenników suwerenności.

Bill Clinton był prezydentem USA w latach 1993-2001.