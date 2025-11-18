Już 12 grudnia na platformie Netflix pojawi się trzecia odsłona serii "Na noże" - film "Żywy czy martwy". Do roli ekscentrycznego detektywa Benoita Blanca powraca Daniel Craig. Do sieci trafił właśnie nowy zwiastun tej produkcji.

Josh O'Connor i Daniel Craig na planie filmu / Netflix / Materiały prasowe

Małomiasteczkowy kościół i niemożliwa zbrodnia

Żywy czy martwy: Film z serii "Na noże" to produkcja, której obsada robi wrażenie. Na ekranie oprócz Daniela Craiga zobaczymy m.in. Glenn Close, Milę Kunis, Jeremy'ego Rennera, Josha Brolina i Andrew Scotta. Za reżyserię i scenariusz odpowiada Rian Johnson.

Daniel Craig na planie filmu / Netflix / Materiały prasowe

Co wiemy o fabule trzeciej części serii? Twórcy zapowiadają, że będzie to "najmroczniejszy rozdział" i "najniebezpieczniejsza sprawa" detektywa Blanca. Ma on podjąć współpracę z młodym księdzem w śledztwie w sprawie absolutnie niemożliwej zbrodni w małomiasteczkowym kościele o mrocznej historii.

Wideo youtube

Josh Brolin na planie filmu / John Wilson/Netflix / Materiały prasowe

"Film musi działać jak przejażdżka kolejką górską"

To film i musi działać jak przejażdżka kolejką górską, a nie krzyżówka. Jeśli skupisz się na widzach próbujących to rozgryźć, to bardzo szybko stanie się to nudne. Chodzi o postacie. Chodzi o historię - tłumaczył cytowany przez "The Hollywood Reporter" reżyser filmu Rian Johnson. Podkreślał, że cała seria ma dostarczać widzom przede wszystkim rozrywki.



Johnson przyznał, że dorastał w bardzo religijnej rodzinie, ale jego stosunek do wiary się zmienił. Mam wiele skomplikowanych odczuć w związku z tym tematem. Chciałem się tym zająć i napisać o tym - zauważył.

Josh O’Connor i Glenn Close na planie filmu / Netflix / Materiały prasowe

W czasie spotkania z widzami na festiwalu w Toronto Daniel Craig chwalił reżysera za zgromadzenie tylu gwiazd w jednym projekcie. Pod względem logistycznym to koszmar. A to właśnie ten człowiek wszystko zorganizował i poprowadził nas - podkreślał.

Wideo youtube

Oba dotychczasowe filmy o genialnym, choć nieco ekscentrycznym detektywie, miały gwiazdorską obsadę. W "Na noże" Craigowi towarzyszyli m.in: Ana de Armas, Chris Evans, Christopher Plummer i Jamie Lee Curtis. W "Glass Onion" wystąpili m.in. Edward Norton, Janelle Monáe, Leslie Odom Jr, Kate Hudson i Dave Bautista.

Wideo youtube

Poprzednie części serii "Na noże" przyniosły Rianowi Johnsonowi dwie oscarowe nominacje. Oba filmy walczyły o statuetki w kategoriach scenariuszowych.