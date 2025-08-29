Nie milkną echa katastrofy samolotu F-16 w Radomiu, w której zginął mjr Maciej "Slab" Krakowian. Kilka dni wcześniej zapowiadał wyjątkowy pokaz, który miał być połączeniem siły, precyzji i elegancji polskich sił powietrznych."To prędkość, hałas i manewry praktycznie na limitach tego samolotu" - mówił w minionym tygodniu.

"Slab" był absolwentem Liceum Lotniczego w Dęblinie, po ukończeniu którego trafił do Akademii Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych / Piotr Polak / PAP

"Slab" o Radomiu: Miejsce, do którego zawsze wracam z sentymentem

Na konferencji zapowiadającej AirSHOW w Radomiu mjr Maciej "Slab" Krakowian zaznaczał, że reprezentowanie polskich sił powietrznych i możliwość zaprezentowania możliwości samolotu F-16 jest dla niego ogromnym zaszczytem, szczególnie w Radomiu. W miejscu, do którego zawsze wracam z sentymentem. W miejscu, które od lat uchodzi za stolicę lotnictwa pokazowego w Polsce - powiedział pilot F-16.

Zapowiedział, że pokaz, który przygotowywał jego zespół na AirSHOW to połączenie siły, precyzji i elegancji F-16.

To prędkość, hałas i manewry praktycznie na limitach tego samolotu. Dla mnie jednak jest to symbol profesjonalizmu, treningu i wytrwałości, którą każdego dnia pokazujemy w swojej codziennej pracy w służbie - powiedział "Slab".

Silna więź zespołu

Major Maciej "Slab" Krakowian zaznaczał też, że AirSHOW 2025 będzie okazją do świętowania trzech ważnych wydarzeń. 85. rocznicy bitwy o Anglię, 100-leciu Lotniczej Akademii Wojskowej i jeszcze jednej ważnej rocznicy dla jego zespołu. Świętujemy również 10-lecie F-16 Tiger Demo Team, który przez dekadę z dumą reprezentuje Polskę na niebie Europy - powiedział pilot. Zapowiedział, że w związku z tą rocznicą zespół przygotował pewną niespodziankę.

To, jak ważna była dla niego drużyna, słychać też na materiale poświęconym F-16 Tiger Demo Team i opublikowanym w mediach społecznościowych AirSHOW. Ja wiem, że często mówimy o tym górnolotnie, że to (F-16 Tiger Demo Team - przyp. RMF FM) jest rodzina, ale tak jest - zaznaczał. Podkreślał, że zaufanie między członkami zespołu jest ogromne. Często tu mówimy, że nie ma ludzi z przypadku - zaznaczał.

Jeden z najbardziej utytułowanych polskich pilotów F-16

Major Maciej "Slab" Krakowian był jednym z najbardziej utytułowanych polskich pilotów F-16. Pilot był związany z 31. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Jako instruktor i lider zespołu F-16 Tiger Demo Team Poland reprezentował Polskie Siły Powietrzne na prestiżowych pokazach lotniczych w kraju i za granicą. Był absolwentem Liceum Lotniczego w Dęblinie, po ukończeniu którego trafił do Akademii Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Ukończył liczne kursy i specjalistyczne szkolenia oraz brał udział w wielu ćwiczeniach i misjach międzynarodowych.

Maciej Krakowian od początku związany był z lotnictwem taktycznym. Specjalizował się w pilotażu samolotu F-16C/D Fighting Falcon Block 52+, podstawowej maszynie bojowej polskiego lotnictwa. W trakcie służby zgromadził ponad 1 400 godzin nalotu, z czego około 1 200 na F-16. Jako doświadczony pilot pełnił funkcję instruktora, a następnie lidera F-16 Tiger Demo Team Poland - oficjalnej grupy pokazowej, prezentującej możliwości bojowe i manewrowe polskich F-16 podczas największych imprez lotniczych.

W lipcu został nagrodzony na największym pokazie lotnictwa wojskowego

Major Krakowian zasłynął widowiskowym stylem pilotażu, określanym mianem "3D" - dynamicznym, agresywnym, opartym na ciasnych manewrach wykonywanych blisko widowni. Zastosowanie takiej techniki wyróżniało polski zespół na tle innych pokazów F-16 w Europie.

Jego kunszt został doceniony w lipcu 2025 roku podczas Royal International Air Tattoo (RIAT) w Wielkiej Brytanii - największego pokazu lotnictwa wojskowego na świecie, które odbyły się w dniach 18-21 lipca. Publiczność przyznała mu nagrodę “As the Crow Flies Trophy", wyróżniając jego solową prezentację na F-16 jako najbardziej efektowną i zapadającą w pamięć.

Jak czytamy na stronie internetowej Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, podczas pokazów RIAT 2025, Krakowian wykonał cztery loty: trzy pokazowe oraz jeden treningowy w zmiennych warunków atmosferycznych, w tym wypadku były to niskie chmury, częste opady deszczu i wysoka wilgotność.

RIAT to największy pokaz lotnictwa wojskowego na świecie odbywający się na terenie bazy RAF Fairford w Gloucestershire, w każdy trzeci weekend lipca. W tegorocznym wydarzeniu, odbywającym się pod hasłem "Oczy w niebie", wzięło udział ponad 200 samolotów oraz widownia licząca ponad 175 tys. osób. Pierwsza edycja Air Tattoo odbyła się w 1971 r.

W czwartek wieczorem, podczas ćwiczeń przed pokazami AirSHOW w Radomiu, samolot F-16 pilotowany przez mjr Krakowian rozbił się; pilot nie przeżył.