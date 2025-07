"Jestem przybity i zdruzgotany wiadomością, że jeden z moich księży brutalnie zamordował człowieka - ubogiego i bezdomnego" - pisze do wiernych metropolita warszawski abp. Adrian Galbas po tym, jak 60-letni proboszcz z parafii w Przypkach (gmina Tarczyn) usłyszał zarzut zabójstwa 68-letniego znajomego. Jego podpalone ciało znaleziono na drodze w Lasopolu w powiecie grójeckim (Mazowieckie).

Abp. Adrian Galbas / Wojciech Olkusnik / East News

Ksiądz z parafii w Przypkach przyznał się do winy i wskazał motywy zabójstwa swojego znajomego - poinformowała w piątek wieczorem rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Aneta Góźdź.

Z ustaleń śledczych wynika, że między mężczyznami doszło do sprzeczki w trakcie jazdy samochodem. W tle zbrodni jest umowa darowizny nieruchomości, którą pokrzywdzony uczynił wcześniej na rzecz księdza - powiedziała rzeczniczka.

Dodała, że duchowny zobowiązał się dożywotnio zadbać o 68-latka i w zamian za darowiznę załatwić mężczyźnie, który nie miał stałego miejsca zamieszkania, jakieś lokum. Konflikt dotyczył wyboru miejsca, w którym bezdomny miałby zamieszkać.

Zeznał, że jechali samochodem drogą przez pola i się kłócili. Kiedy sprzeczka eskalowała, duchowny wyjął siekierę i uderzył nią w głowę znajomego, a następnie go podpalił, gdy ten jeszcze żył, po czym odjechał - powiedziała prok. Góźdź.

Zaznaczyła, że w związku z tymi okolicznościami w sobotę prokurator wyda postanowienie o zmianie zarzutu z zabójstwa na zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Prokuratura wystąpi też do sądu z wnioskiem o areszt.

Archidiecezja Warszawska zwraca się do wiernych

Na stronie Archidiecezji Warszawskiej opublikowano list do wiernych metropolity warszawskiego abp. Adriana Galbasa. Czytamy w nim:

"Nie mam dziś dla Was słów pocieszenia, a tym bardziej wyjaśnienia czy wytłumaczenia. Jestem przybity i zdruzgotany wiadomością, że jeden z moich księży brutalnie zamordował człowieka - ubogiego i bezdomnego. Nie mam odpowiedzi na żadne pytanie zaczynające się od słowa: dlaczego?".

W dalszej części listu abp. Galbas prosi o osobistą pokutę i modlitwę ekspiacyjną wszystkich księży Archidiecezji i zapewnia o pełnej współpracy z organami ścigania.

"Krew zamordowanego brata woła do Boga. My błagajmy Boga o przebaczenie - i błagajmy o przebaczenie ludzi. Ja sam o to błagam. Módlmy się także za śp. pana Anatola i za jego najbliższych.

Archidiecezja Warszawska będzie w pełni współpracowała z organami ścigania w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności tej zbrodni".

Na koniec zapewnia: "Zostaną podjęte wszystkie konieczne procedury kanoniczne. Jako biskup Kościoła w Warszawie czuję się moralnie odpowiedzialny za wszystko, co się w tym Kościele dzieje - zarówno dobrego, jak i złego. Także za tę okropną zbrodnię. Przepraszam Was" - kończy.