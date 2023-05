W Warszawie w Alejach Jerozolimskich przy pl. Starynkiewicza zderzyły się dwa tramwaje. Według służb miejskich nie ma osób poszkodowanych, są utrudnienia w ruchu, tramwaje wypadły z szyn.

/ Piotr Nowak / PAP

Około godziny 15.30 doszło do wykolejenia jednego tramwaju jadącego w kierunku centrum. Wykolejony tramwaj uderzył w drugi pojazd. Najważniejsze jest to, że nikomu nic się nie stało. Nie ma osób poszkodowanych. Na placu są trzy załogi z ciężkimi wozami technicznymi, które pracują nad przywróceniem ruchu. Chodzi o wstawienie kolejnego tramwaju na szyny i odholowanie go do najbliższej zajezdni - powiedział reporterowi RMF MAXX Przemysławowi Mzykowi Maciej Dutkiewicz z Tramwajów Warszawskich.

Tramwaje kursujące Alejami Jerozolimskimi kierowane są na objazdy - linie 7, 9, 22, 24 i 25 zostają skierowane na trasy objazdowe w obydwu kierunkach - podał Warszawski Transport Miejski.

7, 9 i 25 jeżdżą od placu Zawiszy ul. Towarową przez rondo Kercelak do alei Solidarności i ul. Targowej a dalej własnymi trasami, a linie 22 i 24 od Kercelaka aleją Solidarności i Targową do własnych tras.