Ranny daniel na drodze ekspresowej – takie zgłoszenie odebrali niedawno dolnośląscy policjanci. Funkcjonariusze ruszyli z pomocą. Konieczne było chwilowe wstrzymanie ruchu.

Ranny daniel, który dostał się na trasę S5 / Policja Dolnośląska /

Dolnośląscy policjanci interweniowali wobec daniela, który znalazł się na drodze ekspresowej S5.

Nie wiadomo, jak zwierzak przedostał się na trasę.

Aby mu pomóc, konieczne było czasowe wstrzymanie ruchu.

Do wspomnianej sytuacji doszło w ostatni piątek na trasie S5.

Dyżurny z komendy w Trzebnicy został poinformowany o rannym danielu, który znajduje się na pasie zieleni oddzielającym jezdnie ekspresówki. Nie wiadomo, jak przedostał się na drogę.

Na miejsce pojechały dwa patrole (z Trzebnicy i Żmigrodu). Policjanci wstrzymali ruch w obu kierunkach.

Daniela udało się schwytać i przekazać pod opiekę specjalisty.

Mundurowi, korzystając z okazji, zaapelowali o zachowanie ostrożności na drodze, szczególnie w pobliżu terenów leśnych.