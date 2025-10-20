Ranny daniel na drodze ekspresowej – takie zgłoszenie odebrali niedawno dolnośląscy policjanci. Funkcjonariusze ruszyli z pomocą. Konieczne było chwilowe wstrzymanie ruchu.
- Dolnośląscy policjanci interweniowali wobec daniela, który znalazł się na drodze ekspresowej S5.
- Nie wiadomo, jak zwierzak przedostał się na trasę.
- Aby mu pomóc, konieczne było czasowe wstrzymanie ruchu.
Do wspomnianej sytuacji doszło w ostatni piątek na trasie S5.
Dyżurny z komendy w Trzebnicy został poinformowany o rannym danielu, który znajduje się na pasie zieleni oddzielającym jezdnie ekspresówki. Nie wiadomo, jak przedostał się na drogę.
Na miejsce pojechały dwa patrole (z Trzebnicy i Żmigrodu). Policjanci wstrzymali ruch w obu kierunkach.
Daniela udało się schwytać i przekazać pod opiekę specjalisty.
Mundurowi, korzystając z okazji, zaapelowali o zachowanie ostrożności na drodze, szczególnie w pobliżu terenów leśnych.