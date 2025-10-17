W maju 2026 roku ma ruszyć tramwaj wodny z Pucka do Chałup. To odpowiedź na problem zatłoczonych w sezonie pociągów i zakorkowanych dróg prowadzących na Półwysep Helski. Obecnie trwają testy nowej jednostki. Samorządowcy spodziewają, że wiosną atrakcja będzie się cieszyła dużym zainteresowanie. "Zależało nam na tym, żeby to było coś innego" - podkreśla Arkadiusz Gawrych, przewodniczący Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej.

Cel: Ożywienie turystyki i wygodniejszy dojazd

Samorządowcy z Pucka podkreślają, że uruchomienie połączenia ma ożywić turystykę w Zatoce Puckiej i stworzyć realną alternatywę dla tradycyjnych środków transportu.

Zależało nam na tym, żeby to było coś innego. Coś, co będzie przyciągać zarówno turystów, jak i mieszkańców - sprawi, że dużo łatwiej będzie się dostać na plaże Bałtyku, np. do Chałup czy Władysławowa — powiedział reporterowi RMF FM Stanisławowi Pawłowskiemu Arkadiusz Gawrych, przewodniczący Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej.

Nowoczesny, elektryczny tramwaj wodny

Tramwaj wodny, który ma obsługiwać nową linię, jest obecnie testowany. Przypomina wielkością małe autobusy kursujące po śródmieściach, np. w Gdańsku. Na pokładzie zmieści się 50 osób i 6 rowerów.

Jest to jednostka nowoczesna, w pełni elektryczna, wzorowana na systemie tramwaju wodnego w Kopenhadze. Tam miałem okazję takim tramwajem płynąć. Tam też zainspirowałem się, żeby coś takiego na Zatoce Puckiej powstało — dodał Gawrych.

Testy wykazały, że tramwaj wodny dobrze radzi sobie z wodami Zatoki Puckiej, nawet przy silniejszym wietrze.

Zatoka Pucka jak Kopenhaga

W Kopenhadze funkcjonuje rozbudowana sieć tramwajów wodnych. Czy podobny system powstanie nad Zatoką Pucką? Nie jest to wykluczone! Teraz 100 proc. uwagi poświęconej jest tej nowej jednostce.

Samorządowcy spodziewają się, że na początku będzie "boom" na tę nową atrakcję, ale jeśli w najbliższych latach okaże się, że spełnia ważną rolę w komunikacji, możliwe, że pojawią się kolejne połączenia.

Trasa tramwaju wodnego

Nowy tramwaj wodny na Zatoce Puckiej będzie kursował na trasie: Puck - Swarzewo - Chałupy. Rejs rozpocznie się w historycznym Pucku, następnie tramwaj zatrzyma się w urokliwym Swarzewie, a końcowym przystankiem będą popularne wśród miłośników sportów wodnych Chałupy na Półwyspie Helskim.

Trasa została zaplanowana tak, by stanowić atrakcję turystyczną - pasażerowie będą mogli podziwiać z pokładu tramwaju malownicze wybrzeże Zatoki Puckiej, rezerwaty przyrody oraz tętniące życiem kurorty regionu. Rejs zapewni nie tylko wygodny transport pomiędzy miejscowościami, ale także wyjątkowe widoki i możliwość poznania przyrodniczych oraz krajobrazowych walorów Półwyspu Helskiego z perspektywy wody.

Opinie mieszkańców

Mieszkańcy w rozmowie z RMF FM podkreślają, że brakowało takiej atrakcji. Zawsze na drodze do Chałup są korki. Warto popływać po wodach Zatoki Puckiej, szkoda tego nie wykorzystać - powiedziała para, którą spotkał reporter RMF FM.

Inni zwracają uwagę, że to ciekawa propozycja dla rowerzystów. Nie trzeba pedałować, można trochę odpocząć i przy okazji podziwiać piękne widoki - podkreślił.