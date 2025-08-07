Policjant jadący motocyklem służbowym zderzył się z volkswagenem transporterem na dk 60 w Worowie w pow. grójeckim (Mazowieckie) . Funkcjonariusz trafił do szpitala.

Wypadek z udziałem policjanta na Mazowszu / Shutterstock

Na dk 60 w Worowie w pow. grójeckim (Mazowieckie) doszło czwartek po południu do wypadku z udziałem jadącego służbowym motocyklem policjanta, który zderzył się z volkswagenem transporterem. Funkcjonariusz trafił do szpitala. Ruch odbywa się wahadłowo.

Wypadek wydarzył się ok. godz. 13 w Worowie (gm. Grójec).

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca volkswagenem transporterem 60-letnia kobieta podczas skrętu w lewo potrąciła wyprzedzającego ją policjanta na motocyklu - powiedziała asp. sztab. Ewelina Kozdruj.

36-letni funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Grójcu został przewieziony do szpitala.

Ruch w miejscu wypadku odbywa się wahadłowo. Obecnie nie ma większych utrudnień, ruch jest w miarę płynny - przekazała asp. Kozdruj.