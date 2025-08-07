Dwie osoby zostały ciężko poparzone w Ćwiklinku na Mazowszu. Jak dowiedział się reporter RMF FM, miały dolewać benzyny do ogniska, by je rozpalić. Kobieta i mężczyzna zostali przetransportowali do szpitala śmigłowcami LPR.
Poszkodowane osoby mają poparzenia ciała i dróg oddechowych. To efekt dolania benzyny do ogniska.
Młoda kobieta ma oparzenia 75 procent ciała, towarzyszący jej około 40-letni mężczyzna 30 procent.
Na miejscu wypadku są strażacy. Skierowano tam również dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Zabrały one poszkodowanych do szpitala.
