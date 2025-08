Maszyna rolnicza wciągnęła rękę 14-letniego chłopca. Do makabrycznego wypadku doszło we wtorek w miejscowości Sielec, (gm. Wiślica, pow. buski, woj. świętokrzyskie). Nastolatka przetransportowano do szpitala śmigłowcem LPR.

Koszmar w trakcie prac w gospodarstwie. Chłopiec wciągnięty przez maszynę rolniczą / Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju

Strzelanina na Śląsku. Podejrzany napastnik zatrzymany Strażacy z PSP w Busku-Zdroju otrzymali zgłoszenie o wypadku po godzinie 12 we wtorek. Po przybyciu na miejsce okazało się, że ręka 14-latka została wciągnięta przez maszynę rolniczą - stacjonarny ładowacz do obornika. Chłopiec był przytomny. Służby przystąpiły do uwolnienia nastolatka, co udało się dzięki zastosowaniu piły do stali i betonu i narzędzi hydraulicznych. W międzyczasie zabezpieczono lądowisko dla śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a poszkodowanemu chłopcu udzielano wsparcia psychologicznego - informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju. Obecny na miejscu Zespół Ratownictwa Medycznego udzielił nastolatkowi pomocy medycznej. Chłopiec został przetransportowany do szpitala przez LPR. Do zdarzenia zadysponowano 2 zastępy JRG Busko-Zdrój, OSP Kobylniki, ZRM, LPR oraz policję.