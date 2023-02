​170 posypywarek działa na tych ulicach, którymi kursują autobusy miejskie - poinformował w nocy z piątku na sobotę stołeczny Zarząd Oczyszczania Miasta.

W stolicy nocna akcja odśnieżania dróg / Radek Pietruszka/PAP / PAP

"Służby oczyszczania miasta w akcji. 170 posypywarek działa na tych ulicach, którymi kursują autobusy miejskie. To w sumie 1600 km stołecznych dróg. Pozostałe są oczyszczane m.in. na zlecenie urzędów dzielnic" - poinformowano w komunikacie warszawskiego Zarząd Oczyszczania Miasta.

Dodano, że ZOM przez całą dobę sprawdza stan nawierzchni ulic, monitoruje aktualne dane meteorologiczne i prognozy pogody. "Jeśli będzie taka potrzeba, zleci kolejną akcję" - dodano.

Zgodnie z informacją zamieszczona na stronie internetowej ZOM zarząd zleca zimą prace, które dotyczą 1600 km dróg. Pozostałe podlegają: urzędom dzielnic - ulice gminne, którymi nie kursują autobusy; Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - drogi ekspresowe; innym właścicielom i zarządcom, np. drogi osiedlowe.

Wskazano, że przez pół roku do całodobowej dyspozycji jest nawet 301 pługów.

"Przyjęliśmy, że gotowość zimowa umownie trwa w stolicy od 15 października do 14 kwietnia następnego roku. W tym czasie wykonawcy mają obowiązek wyjechać do akcji i wykonać zlecone przez nas prace. To, kiedy i ile razy wyślemy sprzęt do działań, zależy od pogody i stanu nawierzchni ulic. Wykonawcy, którzy pracują na nasze zlecenie, otrzymują wynagrodzenie tylko za zrealizowane prace - nie za gotowość do ich podjęcia" - wyjaśniono.

W komunikacie zaznaczono, że to, czym można zwalczać śliskość, jest określone w ogólnopolskich przepisach. Katalog środków można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. Na tej podstawie eksperci z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów opracowali zalecenia dotyczące zimowego oczyszczania ulic.

"W Warszawie stosujemy: chlorek sodu zwilżony 20 proc. solanką, przy niższych temperaturach - mieszankę chlorku sodu z chlorkiem wapnia w proporcji 3:1, kruszywo w dawce 150 g/m2 - na drogach o nieutwardzonych nawierzchniach, zgarnianie śniegu, czyli płużenie - na wszystkich rodzajach dróg" - poinformowano.