Bardzo trudne warunki panują na krakowskich drogach. W związku z intensywnymi opadami śniegu autobusy kursujące z Krakowa do ościennych gmin mają duże opóźnienia, a część z nich jeździ po skróconych trasach.

/ Łukasz Gągulski / PAP

Bardzo duże utrudnienia w kursowaniu autobusów na liniach aglomeracyjnych. Część linii kursuje na trasach skróconych, cześć ma duże opóźnienia - poinformowało w mediach społecznościowych w piątek po południu Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie.

Linia nr 248 została skrócona do przystanku Bolechowice Centrum, 268 do Karniowic, 280 dojeżdża do Garlicy Duchownej, a 310 do Białego Kościoła Murownia.

W Krakowie autobusy i tramwaje kursują po stałych trasach.

W piątek po południu ulice w Krakowie stały się białe. Jak poinformował urząd miasta, obecnie na drogach, chodnikach i ścieżkach rowerowych pracują 94 jednostki MPO, w tym 56 solarek.

Ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie przed intensywnymi opadami śniegu obowiązuje do godz. 21.00.

Synoptycy prognozują opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o ok. 10 cm. Spodziewane są też spadki temperatury, najpierw do -3°C, od niedzieli nawet do -10°C. Prognozuje się również wystąpienie silnego wiatru – od piątku, od godz. 16.00 do soboty, do godz. 7.00. Średnia prędkość może wynosić do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Ponadto, dziś od północy do jutra, do godz. 7.00 rano prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujących ich oblodzenie.