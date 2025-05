Pierwsza na świecie interaktywna ścianka wspinaczkowa - w całości zaprojektowana i zbudowana przez Polaków - stanęła w Warszawie. To pomysł na zachęcenie młodych ludzi do aktywności fizycznej. Ambasadorkami SkyWall są Aleksandra Mirosław, mistrzyni olimpijska we wspinaczce sportowej i Miłka Raulin, najmłodsza Polka z Koroną Ziemi.