Trzy medalistki olimpijskie, które łącznie mają na swoim koncie siedem olimpijskich krążków, a ponadto medalistka mistrzostw świata w snowboardzie spotkają się we wtorek z uczennicami w Błoniu koło Warszawy w ramach akcji "Mistrzynie w szkołach". "Dziewczęta w Polsce mają najniższą samoocenę w Europie, a my jeździmy po kraju i próbujemy to zmienić" - mówi była znakomita polska pływaczka Otylia Jędrzejczak.

Akcja "Mistrzynie w Szkołach" w Rypinie (zdjęcie z 19 listopada 2024 r.) / Paweł Skraba / Materiały prasowe To trzecia tegoroczna odsłona akcji realizowanej przez fundację jedynej polskiej mistrzyni olimpijskiej w pływaniu. Wcześniej dziewczęta ćwiczyły pod okiem Otylii Jędrzejczak i zaproszonych przez nią innych mistrzyń sportu w Zduńskiej Woli w Łódzkiem i w Bydgoszczy w Kujawsko-Pomorskiem. Naszym celem jest pokazanie, że lekcja wychowania fizycznego jest ważna i fajna. Mam nadzieję, że dzięki naszej nietypowej lekcji i spotkaniu mistrzyń sportu przekonają się, jak istotna w życiu jest aktywność fizyczna - mówi Otylia Jędrzejczak. Zajęcia skierowane są do uczennic z dwóch ostatnich klas szkół podstawowych i szkół średnich, bo właśnie w tej grupie wiekowej notuje się u dziewcząt największą absencję na lekcjach wychowania fizycznego. Kto przyjedzie do Błonia? Do Błonia koło Warszawy na zaproszenie Otylii Jędrzejczak, trzykrotnej medalistki olimpijskiej w pływaniu (złotej i dwukrotnie srebrnej), przyjadą: Agnieszka Kobus-Zawojska - srebrna i brązowa medalistka igrzysk w wioślarstwie,

- srebrna i brązowa medalistka igrzysk w wioślarstwie, Luiza Złotkowska - srebrna i brązowa medalistka w łyżwiarstwie szybkim,

- srebrna i brązowa medalistka w łyżwiarstwie szybkim, Aleksandra Król-Walas - dwukrotna brązowa medalistka mistrzostw świata w snowboardzie. Każda z zaproszonych przeze mnie do Błonia mistrzyń ma bardzo ciekawą historię i wspaniałe osiągnięcia. Wszystkie z nich łączy też wielka miłość do sportu i chęć przekazywania tej miłości młodzieży. Jestem przekonana, że damy radę przekonać dziewczyny, że warto być aktywnym, warto uczestniczyć w lekcjach wychowania fizycznego i warto uprawiać sport - dodaje Otylia Jędrzejczak. Oprócz wspólnego udziału z uczennicami w niezwykłej lekcji wychowania fizycznego, którą poprowadzi znana krakowska trenerka personalna Klaudia Wałkowińska, mistrzynie będą odpowiadać na wszystkie pytania dziewcząt. Naszym hasłem jest "Jestem sobą, Jestem Bella". Chcemy podkreślić, że piękno jest w każdej z nas bez względu na rozmiar i miejsce zamieszkania. Chcemy pokazać, że z ćwiczeń można czerpać radość i bawić się nimi - wyjaśnia wybitna polska pływaczka. Kiedy i gdzie odbędzie się impreza? Impreza rozpocznie się we wtorek, 17 czerwca, o godz. 10:30 w hali Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu (ul. Grodziska 1). Zajęcia z cyklu "Mistrzynie w szkołach" współfinansowane są przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a ich trzecia tegoroczna odsłona także przez gminę Błonie oraz Powiat Warszawski Zachodni. Sponsorem głównym Fundacji Otylii Jędrzejczak, wspierającym program "Mistrzynie w szkołach", jest firma Bella, wiodący na rynku producent artykułów higienicznych dla kobiet. Uczestniczki akcji otrzymają atrakcyjne pakiety startowe, ufundowane m.in. przez Bellę i Renault PGD Warszawa.