Nowy mural przedstawiający legendarnego polskiego pilota Jana Zumbacha odsłonięto dzisiaj w Warszawie. Chodzi o uczestnika Bitwy o Anglię, pilota Dywizjonu 303, który był jedną z najbardziej barwnych postaci Polskich Sił Powietrznych.

Nowy mural w Warszawie. Przedstawia legendarnego lotnika / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Gdy patrzę na ten mural, mam wrażenie, że Jan Zumbach cały czas jest, jakbym widział jego aktualne zdjęcie. Uwagę zwraca pięść uniesiona w geście zwycięstwa, myślę sobie "Bóg, honor, ojczyzna" - komentują w rozmowie z reporterem RMF FM mieszkańcy warszawskiego Ursynowa.

Mural, którego inicjatorem jest Fundacja Polskie Niebo, powstał z myślą o uhonorowaniu wybitnego lotnika oraz przypomnieniu jego związków z Ursynowem - miejscem, w którym się urodził, kiedy była tutaj jeszcze wieś Ursynów. Artystyczna kompozycja przedstawia Zumbacha na tle myśliwców Spitfire i Hurricane, symboli odwagi i braterstwa polskich pilotów walczących u boku aliantów podczas II wojny światowej.

Jan Zumbach, znany pod pseudonimami "Kaczor Donald" i "Johnny", był asem myśliwskim i barwną postacią - symbolem niezłomności, odwagi i poczucia humoru. Mural jest nie tylko dziełem sztuki ulicznej, ale również formą edukacji - zawiera kod QR, który przenosi do materiałów historycznych poświęconych pilotowi i jego dokonaniom.