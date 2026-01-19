O krok od tragedii w jednym z bloków w Krakowie. W sobotę po południu w budynku zerwała się winda, w której była 83-letnia kobieta.

Zdjęcie ilustracyjne / Jarek Praszkiewicz / PAP

Jak informuje reporter RMF FM Maciej Sołtys, do zdarzenia doszło w sobotę po południu w jednym z bloków przy ul. Armii Krajowej w Krakowie.

W budynku zerwała się winda, w której była 83-letnia kobieta. Kabina runęła w dół, zatrzymując się na wysokości drugiego piętra.

Seniorkę z windy wyciągnęli strażacy. Kobieta ze skręconą nogą trafiła pod opiekę ratowników medycznych.

Przyczyny zdarzenia będzie badać Urząd Dozoru Technicznego.

Jak działają windy?

Windy, znane również jako dźwigi osobowe lub towarowe, to urządzenia transportu pionowego, które umożliwiają przemieszczanie się ludzi i ładunków pomiędzy różnymi poziomami budynków. Są nieodłącznym elementem nowoczesnych obiektów wielokondygnacyjnych, takich jak biurowce, hotele, centra handlowe czy bloki mieszkalne.

Większość współczesnych wind działa na zasadzie przeciwwagi i napędu elektrycznego. Kabina windy porusza się w szybie, a jej ruch kontrolowany jest przez system lin, silników i hamulców. Nowoczesne windy wyposażone są w zaawansowane systemy bezpieczeństwa, czujniki oraz automatykę sterującą.

Windy w Polsce podlegają rygorystycznym kontrolom technicznym, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda winda musi być regularnie sprawdzana zarówno przez uprawnioną firmę serwisową, jak i przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego.