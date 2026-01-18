Od poniedziałku Warszawiaków czekają duże zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. W związku z rozpoczęciem ferii zimowych Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza ograniczenia w kursowaniu autobusów, tramwajów i metra. Sprawdź, które linie zostaną zawieszone, a które pojadą rzadziej lub na skróconych trasach.

/ Shutterstock

Zawieszone linie autobusowe na czas ferii

W okresie od 17 stycznia do 1 lutego pasażerowie muszą liczyć się z zawieszeniem kursowania aż 15 linii autobusowych.

Na ulice Warszawy nie wyjadą autobusy linii: 160, 171, 196, 225, 256, 263, 308, 320, 332, 340, 356, 809, 815, E-2 oraz Z-8. Zmiany te mają związek z mniejszym zapotrzebowaniem na komunikację miejską w czasie przerwy zimowej w szkołach.



Na wybranych liniach nie będą realizowane kursy wykonywane w dni nauki szkolnej. Dotyczy to autobusów linii: 121, 142, 150, 152, 176, 211, 319 oraz 518.

Dodatkowo, niektóre autobusy nie będą podjeżdżały w rejon szkół. Przykładowo, 164 nie dojedzie do przystanku Powsinek, linia 198 ominie przystanki Kościuszki, Narutowicza i Rejtana, a linia 201 nie zatrzyma się na przystankach Rodła, Zachodzącego Słońca i Wrocławska. Z kolei autobus L24 będzie kursował z pominięciem przystanków Tabita, Chopina, Pańska, Jasna i Długa.

Zmiany obejmą także skrócenie tras niektórych linii. 125 będzie kursować tylko na odcinku Międzylesie - Wiatraczna, linia 187 pojedzie z pętli Ursus-Niedźwiadek do przystanku Al. Witosa 02, a linia 131 zakończy kursy na pętli Sadyba.

Autobusy linii 192 pojadą trasą Krasnowola - Ursynów Płd, 326 - na trasie Metro Marymont, Płochocińska, Kobiałka, Olesin, natomiast linia 521 nie będzie dojeżdżać do Dworca Centralnego - wszystkie kursy odbędą się na trasie Falenica - Wiatraczna.

Zmiany w rozkładach jazdy

"W dni powszednie wprowadzone będą zmienione rozkłady jazdy dla linii: 105, 106, 108, 114, 122, 130, 140, 173, 176, 177, 183, 185, 197, 201, 204, 208, 209, 212, 228, 239, 319, 401, 507, 523, 527, 709, 710, 714, 719, 739, a w soboty i niedziele według specjalnych rozkładów będą jeździły autobusy linii: 106, 108, 122, 130, 177, 212, 228 i 527" - poinformował ZTM.





Rzadziej kursujące tramwaje i metro

W dni powszednie zmieni się także częstotliwość kursowania tramwajów. W godzinach szczytu tramwaje będą odjeżdżać co 5 minut (zamiast co 4), a poza szczytem co 7 minut i 30 sekund lub co 15 minut (w zależności od linii).

W weekendy rozkład jazdy tramwajów pozostanie bez zmian.

Zmiany obejmą również metro. W dni powszednie w godzinach szczytu pociągi linii M1 będą podjeżdżały na stacje co 2 minuty i 50 sekund, a na linii M2 - co 3 minuty i 30 sekund.

Zmiany w komunikacji miejskiej będą obowiązywać do końca ferii zimowych, czyli do 1 lutego. Pasażerowie powinni sprawdzić aktualne rozkłady jazdy przed planowaną podróżą, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.