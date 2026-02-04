W Łazienkach Królewskich pojawił się niecodzienny mieszkaniec - borsuk. To pierwszy taki przypadek w historii tego warszawskiego parku. Pracownicy apelują o spokój dla zwierzęcia, które obecnie zapadło w zimowy sen.

W jednej z nor na terenie Łazienek Królewskich zamieszkał borsuk. To pierwszy taki przypadek w historii tego popularnego warszawskiego parku. Dotychczas w Łazienkach można było spotkać kuny i łasice, jednak borsuk pojawił się tu po raz pierwszy.

Apel o ciszę i spokój

Obecnie borsuk śpi snem zimowym, dlatego pracownicy muzeum apelują do odwiedzających o zachowanie ciszy i nie podchodzenie do nory nowego mieszkańca. Podkreślają, że obecność borsuka jest dowodem na to, że Łazienki Królewskie stanowią prawdziwą ostoję dzikiej przyrody w centrum miasta.

Borsuki

Borsuk to największy przedstawiciel łasicowatych w Polsce. Charakteryzuje się białą głową z czarnymi pasami biegnącymi od nosa przez oczy do uszu. Zwierzę posiada silne łapy z dużymi pazurami, które pomagają mu w kopaniu rozległych nor. Borsuki są wszystkożerne - ich dieta obejmuje dżdżownice, owoce, grzyby oraz małe ssaki.

Borsuki prowadzą bardzo towarzyskie życie rodzinne. Nory, w których mieszkają, są przekazywane z pokolenia na pokolenie i mogą służyć przez wiele lat. Każda nora posiada kilka wejść, połączonych siecią podziemnych korytarzy. Borsuki zapadają w sen zimowy, jednak w cieplejsze dni mogą wyjść na zewnątrz.