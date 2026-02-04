Po wideokonferencji z Władimirem Putinem przywódca Chin Xi Jinping przeprowadził rozmowę z Donaldem Trumpem. Według relacji agencji Xinhua Xi zaapelował do Trumpa o „ostrożne podejście do kwestii sprzedaży broni Tajwanowi”. Rozmawiano także o innych sprawach jak współpraca gospodarcza i wojna w Ukrainie.

Donald Trump rozmawiał z Xi Jinpingiem / JESSICA LEE/AFP/East News / East News

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że odbył w środę "bardzo pozytywną" rozmowę telefoniczną z przywódcą Chin Xi Jinpingiem, dotyczącą kwestii handlowych i bezpieczeństwa.

Donald Trump zapewnił, że relacje Stanów Zjednoczonych z Chinami, a także jego osobiste stosunki z prezydentem Chin, są "wyjątkowo dobre".

Agencja prasowa Xinhua, powołując się na rozmowę telefoniczną obu przywódców, przekazała, że Xi zaapelował do Trumpa o "ostrożne podejście do kwestii sprzedaży broni Tajwanowi" i podkreślił, że sprawa Tajwanu jest "najważniejszą kwestią w relacjach chińsko-amerykańskich".

Przewodniczący Partii Komunistycznej podkreślił, że oba kraje powinny zintensyfikować komunikację, budować wzajemne zaufanie, właściwie rozwiązywać różnice i poszerzać współpracę. Chiny i USA "mogą znaleźć rozwiązania dla swoich wzajemnych obaw" - wynika z relacji chińskiej agencji.

Chiny zwiększają import amerykańskich produktów rolnych

Na dwa miesiące przed planowaną wizytą Trumpa w Pekinie, Xi zgodził się zwiększyć zakupy amerykańskiej soi do 20 milionów ton w obecnym sezonie, w porównaniu do wcześniejszych 12 milionów ton - przekazał Trump. Po tej zapowiedzi kontrakty terminowe na soję gwałtownie wzrosły. Amerykański sektor rolny, który zmaga się z problemami, stanowi ważną bazę polityczną dla Trumpa, a Chiny są jednym z największych odbiorców tych produktów.

"To była długa i pogłębiona rozmowa, podczas której omówiono wiele ważnych tematów, w tym handel, kwestie obronności, moją planowaną wizytę w Chinach w kwietniu (na którą bardzo czekam), Tajwan, wojnę między Rosją a Ukrainą, sytuację w Iranie, zakup przez Chiny ropy i gazu ze Stanów Zjednoczonych, a także plany Chin dotyczące zwiększenia zakupów amerykańskich produktów rolnych" - napisał Trump na swoim portalu Truth Social.

Rozmowa Trumpa i Xi odbyła się kilka godzin po wirtualnym spotkaniu Xi z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.