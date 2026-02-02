Od poniedziałku pasażerowie warszawskiej komunikacji miejskiej mogą usłyszeć w pojazdach nowy komunikat głosowy: "Możliwa kontrola biletów". Zarząd Transportu Miejskiego wyjaśnia, że to element pilotażowej kampanii mającej zachęcić do uczciwego korzystania z transportu publicznego.

Komunikaty "Możliwa kontrola biletów" pojawiają się od poniedziałku w autobusach, tramwajach i metrze, zatrzymujących się na wybranych przystankach.

Jak podkreśla Zarząd Transportu Miejskiego, to część pilotażowej akcji informacyjnej realizowanej w ramach kampanii "Kupujesz, Kasujesz, Podróżujesz".

Jej celem jest przypomnienie pasażerom o konieczności posiadania ważnego biletu podczas podróży.

Nie chodzi o straszenie pasażerów

Przedstawiciele ZTM podkreślają, że nie zamierzają wprowadzać atmosfery niepokoju wśród pasażerów.

"Nie chcemy straszyć naszych pasażerów! Wręcz przeciwnie – chcemy przypomnieć, że warto kupić i skasować lub aktywować bilet, aby spokojnie podróżować i nie denerwować się, widząc wsiadających do pojazdu kontrolerów" - wyjaśniła dyrektor ZTM Katarzyna Strzegowska.

Dodała również, że komunikat nie oznacza rozpoczęcia kontroli biletowej, a ma jedynie charakter informacyjny.



Pilotażowe komunikaty są emitowane zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

To ukłon w stronę zagranicznych pasażerów, którzy coraz częściej korzystają z warszawskiej komunikacji miejskiej.

Na razie komunikaty pojawiają się tylko na wybranych przystankach.