Od dziś turyści odwiedzający Rzym muszą kupować bilety, by podejść do słynnej Fontanny di Trevi. Koszt takiej wejściówki to 2 euro.

Turyści przed rzymską fontanną di Trevi / Fabio Frustaci / PAP/EPA

Władze Wiecznego Miasta ogłosiły, że wymóg opłaty za podejście do słynnego barokowego zabytku będzie obowiązywać w poniedziałki i piątki od 11:30 do 22:00, a w pozostałe dni - od 9:00 do 22:00. Ostatnie wejście z biletem możliwe jest o 21:00.

Biletów nie muszą kupować mieszkańcy Rzymu, osoby z niepełnosprawnościami i dzieci w wieku do 6 lat. We wczesnych godzinach porannych i nocą dalej można podchodzić do słynnej rzymskiej fontanny za darmo.

Bilety można kupić na miejscu lub w internecie. Są sprawdzane przez kontrolerów, zatrudnionych przez miasto. Zabytek otoczony jest barierkami.

Turyści pochodzący do fontanny powinni pamiętać o zakazie jedzenia, picia i palenia. Nie mogą też wrzucać do wody żadnych przedmiotów, z wyjątkiem monet. Zabronione jest też m.in. siadanie na brzegu fontanny.